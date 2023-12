Inter-Zielinski, è fatta: il polacco arriva a parametro zero

L’Inter è pronta a mettere a segno il primo colpo per la prossima stagione: Piotr Zielinski, infatti, ha sciolto le riserve. Firmerà coi nerazzurri

Il calciomercato invernale è pronto ad aprire i battenti, con l’Inter che cercherà di regalare a mister Inzaghi un sostituto per Juan Cuadrado costretto a restare ai box per circa quattro mesi.

Nonostante la necessità di rinforzare la catena di destra, la dirigenza nerazzurra è pronta a mettere a segno un grande colpo per la prossima stagione. Stiamo ovviamente parlando del centrocampista polacco del Napoli Piotr Zielinski, che ha deciso di non proseguire la propria avventura in terra campana.

Già la scorsa estate il classe 1994 fu molto vicino a lasciare il club azzurro. In Italia la Lazio di Maurizio Sarri ci ha fatto molto più di un pensiero, anche se una proposta ufficiale arrivò solo dall’Arabia Saudita.

Il ricco contratto messo sul tavolo dai club arabi, però, non ha convinto il centrocampista, che ha sempre dato la precedenza al Napoli. A distanza di qualche mese le cose sono completamente cambiate, con il polacco che ha deciso di rompere gli indugi accettando la corte del club milanese.

Tutto fatto per Zielinski, l’Inter pronta a chiudere: arriverà a parametro zero

L’avventura di Piotr Zielinski con la maglia del Napoli si concluderà dunque a giugno. Dopo sette anni passati in Campania, infatti, il classe 1994 è pronto a sposare il progetto interista.

Stando a quanto riporta Il Mattino, il centrocampista polacco ha deciso di interrompere ogni discorso con il Napoli per quanto riguarda un possibile rinnovo.

La corte dell’Inter va avanti oramai da mesi, con il calciatore che da pochi giorni ha deciso di accettare la proposta per iniziare una nuova esperienza. Sul centrocampista, però, non aveva messo gli occhi soltanto la squadra di Zhang.

Anche la Juventus, infatti, ha provato ad avviare i contatti per portarlo a Torino: il classe 1994 è un pallino del direttore sportivo dei bianconeri Giuntoli, che ha provato in ogni modo a convincerlo a sposare la causa bianconera.

La scelta del centrocampista, però, oramai è definitiva: salvo clamorosi ribaltoni il suo futuro sarà a tinte nerazzurre, con mister Inzaghi che avrà a disposizione un ulteriore innesto dalla grande qualità nella zona centrale del campo. Zielinski dovrebbe legarsi all’Inter con un contratto triennale, più un altro come opzione, da circa 4-4,5 milioni netti a stagione.