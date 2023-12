Mercato Napoli, accontetato Mazzarri: ecco l’ex Juventus

Mercato Napoli, gli azzurri lavorano per accontentare Mazzarri in vista della sessione invernale e per regalare a questa squadra i rinforzi di cui ha disperatamente bisogno. In tal senso arrivano novità a dir poco importanti, dal momento che sta per arrivare l’ex Juventus. Si tratta di una operazione estremamente intelligente.

E’ stata una stagione fino a questo momento a dir poco deludente per il Napoli. Gli azzurri, infatti, sono a dir poco lontanissimi e fuori dalla lotta per lo Scudetto, per giunta quando siamo giunti solo a dicembre. Ci si aspettava sicuramente di più, con il centrocampo e la difesa che hanno avuto una involuzione davvero spaventosa. La dirigenza è consapevole del fatto che si dovrà intervenire in maniera massiccia, regalando innesti di qualità ma subito pronti per l’uso. In tal senso il tecnico Mazzarri sta per essere accontentato, dal momento che potrebbe arrivare in poco tempo l’ex Juventus. In grado di garantire fisicità ed esperienza.

Mercato Napoli, arriva il primo regalo per Mazzarri

Gli azzurri, come detto, allo stato attuale delle cose hanno bisogno come il pane di rinforzi. Soprattutto visto che il Bologna e la Roma danno l’idea di non mollare nulla nella corsa alla Champions League. In tal senso, arrivano novità importanti.

Stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport, infatti, gli azzurri si stanno muovendo sulle tracce di Mehdi Demiral. L’ex centrale di Juventus ed Atalanta, tra le altre, è stimato dai partenopei e potrebbe salutare dopo neanche sei mesi l’Arabia Saudita. Si tratterebbe di un giocatore pronto per l’uso e capace di andare ad affiancare Rrahmani ridando stabilità al reparto. Andiamo a vedere le ultime.

Napoli su Demiral: l’ex Juventus può tornare in Italia

Dopo l’addio all’Atalanta a dir poco burrascoso per un rapporto incrinato con Gian Piero Gasperini, l’avventura in Arabia Saudita di Mehdi Demiral non sta andando per il verso giusto. Costato all’Al-Ahli 18 milioni di euro, ha fino a questo momento trovato davvero poco spazio. Per questo motivo potrebbe seriamente dire addio adesso, con le pretendenti che non mancano di certo. Le sue doti sarebbero a dir poco preziose per la difesa di Mazzarri e potrebbe seriamente essere, con qualche mese di ritardo, il sostituto di Kim Min-Jae. La base per la buona riuscita di questa operazione è, ovviamente, che il difensore accetti una riduzione dell’ingaggio.