Mercato Napoli, colpo dalla Premier: affare a basso costo

Mercato Napoli, arriva il colpo a sorpresa a gennaio direttamente dalla Premier League. L’affare è a basso costo e rappresenta un regalo davvero di primo profilo per Walter Mazzarri. Le condizioni per questa operazione sono a dir poco interessanti. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Siamo al cospetto di una stagione a dir poco delicata per gli azzurri, che neanche il tempo di godersi il successo e la conquista dello Scudetto che ha dovuto fare i conti con una crisi profonda. In estate, infatti, l’euforia post tricolore è stata gestita come peggio non si poteva ed a gennaio si dovrà correre ai ripari. Questa sessione è iniziata con una cessione, vale a dire quello di Elmas, che è diventato in maniera anche ufficiale un nuovo calciatore del Lipsia. Adesso, però, il Napoli è pronto ad inaugurare anche il mercato in entrata con un colpo dalla Premier League. Affare a basso costo che fa felice i tifosi ma anche Walter Mazzarri.

Mercato Napoli, colpo a sorpresa dalla Premier League

Il Napoli dovrà lavorare con particolare attenzione in questa sessione di mercato dal momento che servono diversi innesti ed i capitali a disposizione, come si suol dire, non sono illimitati. In tal senso, arrivano notizie di un affare a basso costo molto interessante.

Stando a quanto raccontato da Sky Sport, infatti, gli azzurri si sono messi sulle tracce di una vecchia conoscenza del calcio italiano e della Serie A. Si tratta di Hamed Junior Traorè, ex Sassuolo ed ora in uscita dal Bournemouth. Si tratta di una pista interessante, ancor di più dopo l’addio di Elmas. E l’affare si può condurre in porto a costi davvero contenuti.

Napoli su Traoré del Bournemouth: affare a basso costo

Partito da Sassuolo alla volta dell’Inghilterra, il talento cresciuto nelle giovanili dell’Empoli, esattamente come capitato a suo fratello Amad Diallo al Manchester United, non è riuscito a far vedere quelle che sono le sue qualità. In stagione al Bournemouth ha trovato pochissimo spazio, giocando quasi mai da titolare. Per questo si parla di un suo prestito in Italia, dal momento che ha bisogno di rilanciarsi. Oltre al Napoli, per Traorè si stanno muovendo anche la Lazio, il Milan e la Fiorentina. Chiaramente con la formula del prestito e, di conseguenza, a basso costo.