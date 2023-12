Napoli, colpo rimandato a giugno: 40 milioni

Elmas al Lipsia non porta solo soldi al Napoli ma apre una corsia preferenziale per portare in azzurro un difensore che sa giocare ovunque.

Il Napoli ha appena concluso l’affare che vede la cessione di Eljif Elmas al Lipsia, per una cifra di 25 milioni di euro. Aurelio De Laurentiis incassa 20 milioni di euro in qualità di cifra fissa più altri 5 di bonus che saranno facilmente raggiungibili.

Il centrocampista macedone, perno della sua Nazionale, va così in Germania dopo quattro anni vissuti al Napoli lasciando un ottimo ricordo. Certo, la sua partenza lascia un vuoto importante a centrocampo, che si aggraverà ulteriormente con l’assenza di Zambo Anguissa da metà gennaio in poi.

Il camerunese si unirà alla sua selezione per giocare la Coppa d’Africa. Dunque il Napoli andrà sul mercato per acquistare un elemento in mediana che sappia giocare in entrambe le fasi. E non si esclude l’acquisto anche di due elementi di ruolo.

Nel frattempo il discoro per Elmas ha rappresentato una buona opportunità sempre per il Napoli per discutere con il Red Bull Lipsia in merito all’ingaggio di Mohamed Simakan. Il giovane si è messo in grande evidenza nella sin qui positiva stagione dei biancorossi. Dove giocherebbe in azzurro?

Napoli forte su Mohamed Simakan, le sue caratteristiche

Simakan è un polivalente difensore centrale bravo anche a giocare come terzino destro. Lui è un titolare inamovibile del Lipsia, con il quale ha giocato quasi tutte le partite in stagione.

Alto 1,87 cm, Mohamed Simakan va in scadenza di contratto con la compagine tedesca solamente fra molto tempo, con il termine ultimi che è fissato al 30 giugno 2027.

Ad ogni modo i campioni d’Italia in carica avrebbero l’intenzione di prenderlo sin da subito. O, quanto meno, a giugno 2024, visto che il Lipsia non ha intenzione di privarsene a stagione in corso. Per il suo acquisto sono necessari almeno 40 milioni di euro.

Il prezzo è così alto sia per le ottime prestazioni che Simakan sta offrendo sia per la giovane età del duttile difensore dalla doppia nazionalità francese e guineana.

Comprare una pedina così abile nel sapersi destreggiare in tante posizioni sarebbe ottimo ma è ovvio che un giocatore del genere attiri l’attenzione anche di altri club. Il Bayern Monaco ed altre società estere monitorano Simakan, anche se il Napoli può godere dei buoni uffici intrapresi con il Lipsia.

Tra i due club c’è stato non solo la recente cessione di Lipsia ai tedeschi ma anche il passaggio di Diego Demme in azzurro a gennaio del 2020.