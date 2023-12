Napoli, offerta shock di De Laurentiis: 40 milioni già a gennaio

Il Napoli può offrire già nel calciomercato di gennaio 40 milioni per mettere a referto un colpaccio in Serie A: De Laurentiis fa sul serio

Natale amarissimo per il Napoli, reduce da una sconfitta abbastanza pesante subita per mano della Roma di José Mourinho. La cura Walter Mazzarri, scelta dal patron Aurelio De Laurentiis, non sta funzionando. Ovviamente il tecnico toscano ha poche responsabilità, visto che è subentrato in corsa e l’intera prima parte di stagione degli azzurri è stata decisamente al di sotto delle aspettative.

Un downgrade che potrebbe generare a giugno un fallimento di proporzioni gigantesche. Victor Osimhen e compagni, infatti, rischiano seriamente di non riuscire a qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, ossia il traguardo minimo da raggiungere.

Il clima è assai teso, in un contesto del genere diventa molto complicato lavorare con tranquillità. Indubbiamente, vista la situazione alquanto delicata, è necessario intervenire durante la sessione del calciomercato di gennaio per potenziare il più possibile la rosa a disposizione. In tal senso, la cessione di Eljif Elmas al Lipsia sicuramente aiuta.

Il patron del club campano ha accettato la proposta dei tedeschi da circa 25 milioni di euro. E anche il centrocampista macedone ha accolto di buon grado l’ipotesi di uno sbarco in Bundesliga, poiché desidera aumentare il proprio minutaggio. Ora, però, bisogna concentrarsi perlopiù sul fronte entrate, col Napoli che vorrebbe rinforzare pure la retroguardia di Mazzarri.

Natan non è riuscito a lasciare il segno negli ultimi mesi, non a caso l’ex allenatore del Cagliari continua a preferirgli Juan Jesus. Ecco che De Laurentiis starebbe valutando seriamente un tentativo concreto per un colpaccio in Serie A. In particolare, agli azzurri piace parecchio il profilo di Giorgio Scalvini, cresciuto tantissimo sotto la guida di Gian Piero Gasperini all’Atalanta.

Calciomercato Napoli, tentativo immediato per Scalvini: 40 milioni sul piatto

Il classe 2003, che l’11 dicembre ha compiuto 20 anni, gode pure della fiducia di Luciano Spalletti, il quale intende puntare su di lui in Nazionale. La ‘Dea’, neanche a dirlo, preferirebbe non privarsi di uno come Scalvini a stagione in corso, a maggior ragione poi se l’acquirente è una rivale italiana.

Ma per i bergamaschi non sarà una passeggiata trattenere alla base il gioiello di Chiari. De Laurentiis, infatti, avrebbe intenzione di avanzare a breve una ricca proposta da ben 40 milioni di euro per convincere la compagine nerazzurra.

Il presidente romano e la dirigenza del club partenopeo ritengono che Scalvini sia l’opzione giusta per mettere a posto la difesa. Si soffre non poco l’assenza di Kim, che non è stato sostituito a dovere evidentemente. Scalvini potrebbe ribaltare lo scenario, staremo a vedere.