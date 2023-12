Niente Napoli, ADL gelato: firma ad un passo

Il Napoli sta attraversando la crisi peggiore degli ultimi anni. E un’altra pessima notizia ha guastato il Natale di tutto l’ambiente azzurro

Dei vent’anni trascorsi sotto la presidenza di Aurelio De Laurentiis quest’ultimo rischia di essere ricordato come il peggiore di tutti. Ed è paradossale che proprio la stagione successiva alla conquista dello scudetto si sia trasformata per il Napoli in una sorta di calvario permanente.

Almeno per ciò che riguarda il campionato che se terminasse oggi vedrebbe gli azzurri esclusi dalla qualificazione in Champions League. La pesante sconfitta dell’Olimpico nel turno prenatalizio contro la Roma non ha fatto altro che acuire una crisi che si trascina ormai dall’estate scorsa e che non si è affatto risolta con l’arrivo in panchina di Walter Mazzarri al posto di Rudi Garcia.

Difficile indovinare cosa stia passando per la testa al patron azzurro: il settantaquattrenne produttore cinematografico sta pagando a caro prezzo alcuni gravi errori commessi durante l’estate scorsa, a partire dalla scelta del nuovo allenatore.

De Laurentiis ha ammesso qualche giorno fa di aver sbagliato a puntare su Garcia. A questo punto diventa di vitale importanza indovinare il profilo del tecnico che dovrà riportare in alto il Napoli nella prossima stagione.

In realtà il presidente dei campioni d’Italia avrebbe già individuato il nome giusto a cui affidare la panchina azzurra a partire da giugno prossimo ed è l’attuale allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, che al terzo anno alla guida dei viola sembra avere i requisiti giusti per centrare il grande traguardo della qualificazione in Champions League.

Italiano, Napoli addio: il prescelto di Del Laurentiis si allontana una volta per tutte

Il tecnico nato a Karlsruhe quarantasei anni fa è sulla cresta dell’onda, ambito da parecchi club di Serie A e non solo. Ma a quanto pare il sogno di De Laurentiis è destinato a restare chiuso in un cassetto.

Il presidente Rocco Commisso ha intenzione di tenersi stretto l’artefice del rilancio in grande stile della squadra viola, proponendogli un ricco rinnovo di contratto e un progetto di crescita e di sviluppo sempre più ambizioso.

Nelle prossime settimane i contatti tra i vertici della Fiorentina e l’ex allenatore dello Spezia, qualche giorno fa avvistato a Roma, si intensificheranno.

De Laurentiis non ha ancora alzato bandiera bianca, ma le chance di strappare Italiano alla Fiorentina sono ridotte al lumicino. Il Napoli dovrà orientarsi su altri profili, tra questi quel Thiago Motta che sta facendo miracoli con il Bologna.