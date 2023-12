Non solo i problemi di salute: Lavezzi, la notizia inquieta i tifosi

Apprensione da parte di tifosi e famigliari per le condizioni di Ezequiel Lavezzi: le ultime sull’ex attaccante del Napoli

Ci sono pochi altri tifosi in giro per il mondo che nonostante il passare del tempo, negli anni rimangono ancora profondamente legati ai propri beniamini del passato. Tra i sostenitori di sicuro più calorosi ci sono senza dubbio quelli del Napoli. Gli stessi che nonostante abbiano continuato a vincere e a conoscere nuovi campioni, hanno ancora oggi un posto speciale nel cuore per gente come Ezequiel Lavezzi.

Arrivato nel 2007 da giovanissimo e rimasto nel capoluogo partenopeo fino al 2012 mettendo di fatto la prima pietra per la ricostruzione del club azzurro dopo gli anni del fallimento. Purtroppo, non sempre nelle vita degli atleti e delle persone che appaiono felici è tutto oro quello che luccica. Il campione argentino da dopo il ritiro ha infatti vissuto anche diversi anni bui.

Questo non può aver fatto altro che spezzare il cuore dei tifosi, non solo napoletani, che hanno avuto il piacere di rimanere estasiati dalle sue giocate. Da qualche anno, tuttavia, Lavezzi oltre ad aver accusato alcuni gravi problemi di salute è anche stato vittima di una truffa.

Lavezzi preoccupa i tifosi: ancora problemi per l’ex Napoli

Quando godi delle luci della ribalta e gli stadi pieni gridano il tuo nome, diventa difficile fare i conti con il tempo che passa e doversi abituare al fatto che tutto questo è destinato a svanire. Secondo alcuni media Lavezzi avrebbe infatti riportato alcuni problemi di salute a causa della buso di droghe e alcool e questo ha spinto la stampa argentina ha parlare del suo ricovero in una clinica specializzata.

Sebbene i famigliari dell’ex Napoli, in primis suo fratello Diego e il figlio Tomas, abbiano voluto rassicurare tutti dicendo che Ezequiel si trova a casa circondato dai suoi cari, gli addetti ai lavori continua a parlare di un Lavezzi alle prese con la depressione. Anche perché di recente è venuta fuori un’altra sfortunata notizia sul suo conto.

Oltre ad essere stato poco bene, l’ex attaccante avrebbe anche subito una truffa multimilionaria da parte del suo ex agente Alejandro Mazzoni. Il quale è accusato di avergli sottratto la bellezza di 30 milioni di euro costringendo l’idolo dei tifosi napoletani ad accusare anche una certa instabilità finanziaria.

Quando tutto questo è venuto a galla, i tifosi di tutto il mondo sono corsi sul suo profilo Instagram a mandargli un messaggio di solidarietà. Non risolverà i suoi problemi ma una cosa del genere gli avrà fatto sicuramente piacere.