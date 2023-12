Napoli: colpo dall’Atalanta, lo scambio sblocca l’affare

Il Napoli al lavoro per rendere la rosa ancora più forte e un colpo potrebbe essere piazzato in casa Atalanta. Lo scambio è destinato a sbloccare l’affare.

Il Napoli nel giro di pochi mesi dovrebbe dare il via ad una vera e propria rivoluzione. Il ciclo dello Scudetto è ormai terminato e per questo motivo ADL nel giro di davvero poco tempo è intenzionato a dare vita ad entrare e uscite importanti.

Secondo quanto riferito da Luca Cerchione durante la trasmissione di Sportitalia, il Napoli è pronto a piazzare un colpo di calciomercato importante dall’Atalanta e lo scambio potrebbe sbloccare l’affare. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa, ecco chi arriva

Il Napoli ha le idee molto chiare sia su presente e futuro e per questo motivo la società è al lavoro per cercare di costruire nel giro di due sessioni di calciomercato per avere un quadro molto più chiaro. La strada è lunga e può succedere di tutto, ma sono in corso tutte le riflessioni del caso e una scelta definitiva sarà fatta solamente nel giro di poco tempo e dopo un confronto anche con lo stesso Mazzarri.

Secondo Luca Cerchione, l’Atalanta sarebbe sulle tracce di Ostigard e potrebbe decidere di mettere sul piatto il cartellino di Djimsiti per convincere il Napoli ad accettare questa operazione di calciomercato. Si tratta di un qualcosa da seguire con attenzione considerando che l’albanese è un profilo che potrebbe davvero fare a caso dei partenopei.

I ragionamenti sono in corso e nel giro di davvero poco tempo si dovrebbe arrivare alla conclusione. Si tratta di un qualcosa che terrà banco ancora per diverso tempo e non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire se questa ipotesi diventerà realtà oppure no.

Mercato Napoli: ipotesi Djimsiti per la difesa

Il Napoli valuta il profilo di Djimsiti per la difesa in questo calciomercato e si ipotizza uno scambio con Ostigard. Nelle prossime ore potrebbero esserci delle importanti novità e non ci resta a queto punto che attendere un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro e apire se alla fine si potrà oppure no arrivare alla fumata bianca.