Napoli, arriva il bomber turco: l’affare a sorpresa

Il Napoli è pronto ad annunciare un nuovo acquisto di livello internazionale: ecco il nome a sorpresa, il bomber che non t’aspetti

La società partenopea è al lavoro per incrementare il tasso tecnico all’interno della rosa a disposizione di Walter Mazzarri. Un cambiamento radicale per compiere una vera rivoluzione a partire dall’addio di Elmas: un momento decisivo per prendere anche decisioni controcorrente. Il presidente De Laurentiis vuole subito chiudere nuovi affari anche a sorpresa per battere la folta concorrenza delle big d’Italia e d’Europa.

Il Napoli vorrebbe subito chiudere i primi affari nella prima settimana di gennaio. Dopo l’addio di Elmas, passato al Lipsia, il presidente De Laurentiis è pronto a fare annunci davvero clamorosi in ottica futura. La prima parte di stagione dei partenopei è stata deludente al massimo, ma ecco che tutto può cambiare rapidamente. Ecco l’indiscrezione proveniente direttamente dalla Turchia con un bomber a sorpresa.

Napoli, colpo di scena incredibile: ecco il nuovo attaccante

Un nuovo nome venuto a galla proprio pochi minuti fa con la volontà del Napoli di mettere a segno annunci decisivi in ottica futura. Il presidente De Laurentiis non vuole più badare a spese per arrivare nuovamente in alto dopo il trionfo Scudetto.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, Kerem Aktürkoğlu sarebbe finito nel mirino di Roma e Napoli. Il club partenopeo è sempre alla ricerca di una valida alternativa di Victor Osimhen in caso di addio dell’attaccante nigeriano dopo che ha firmato il rinnovo contrattuale con il Napoli. Un cambiamento totale in estate con la possibile partenza del nigeriano, impegnato nella Coppa d’Africa a gennaio. Non è esclusa così una cessione da parte del presidente De Laurentiis che vorrebbe optare per una vera e propria rivoluzione.

Il Napoli vuole risalire velocemente in classifica dopo una prima parte di stagione totalmente da dimenticare. Urgono rinforzi a gennaio con la dirigenza partenopea che subito si è mossa dopo aver incassato 25 milioni di euro dalla cessione di Elmas volato al Lipsia.