Dal Napoli alla Juve: lo cacciano subito

Anche Napoli e Juventus farebbero parte del novero di squadre accostate ad un velocissimo esterno d’attacco sudamericano, ecco di chi si tratta

Napoli e Juve starebbero seguendo diversi elementi già per il calciomercato di gennaio. Ad inizio 2024 gli azzurri dovranno mettere a segno diversi interventi per risolvere le lacune della rosa a disposizione di Walter Mazzarri. Per i bianconeri non c’è questa urgenza, dal momento che non ci sono coppe europee da giocare.

Però i piemontesi intendono portare avanti la lotta scudetto con l’Inter e qualche volto nuovo potrà senz’altro fare comodo. Per questo motivo Napoli e Juve sono state entrambe accostate ad un calciatore considerato di valore anche se il suo momento attuale non è dei migliori.

Non è una stagione positiva per il giocatore in questione, che milita in Spagna e che secondo la stampa locale avrebbe suscitato l’interesse per l’appunto delle già citate Napoli e Juve. Tra l’altro la dirigenza della sua squadra di appartenenza può vantare un buon rapporto con gli azzurri.

Ciò in virtù di un proficuo affare compiuto in passato e che aveva portato in Campania una pedina dotata di grande talento, che però ha concluso il proprio percorso in maglia azzurra nell’estate del 2022.

Questo giocatore è Luiz Henrique, esterno offensivo del Betis Siviglia. Lui ha 22 anni ed è originario del Brasile, può giocare sia a destra che a sinistra e si distingue in particolar modo per la velocità e per la sua capacità di sapere saltare l’uomo.

Napoli e Juve, nel mirino c’è Luiz Henrique

Purtroppo però Luiz Henrique sta mostrando un andamento al di sotto delle aspettative. Pare che la cosa sia da imputare anche a dei problemi di ambientamento, che sono esterni alla sua professione da calciatore. Dall’estate del 2022 Luiz Henrique si è trasferito in Spagna, e con grandi proclami.

Il suo acquisto dal Fluminense aveva visto il Betis Siviglia inserire nel contratto apposito una clausola rescissoria da cento milioni di euro anche se il brasiliano ne era costati solamente otto. Tutte le sue presenze stagionali sono state caratterizzate da scampoli di partite e da poche altre circostanze in cui l’allenatore Manuel Pellegrini lo ha impiegato in maniera soddisfacente.

La volontà dei biancoverdi andalusi sarebbe ora quella di vendere Luiz Henrique, ovviamente a molto meno di quanto riportato nella sua clausola di rescissione. Eppure gli estimatori non mancherebbero, nonostante il nome del Napoli sia sta stato fatto a titolo di pura ipotesi.

Henrique poi ha perso tranquillità a causa di un presunto coinvolgimento in un caso di calcioscommesse. Flamengo, Aston Villa e Zenit San Pietroburgo sono gli altri club che sarebbero interessati a lui.