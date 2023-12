Dal Napoli alla Juventus: sì alla cessione ma niente prestito

C’è un giocatore che viene dato nei radar di Napoli e Juventus e che potrebbe approdare ad una delle due squadre già durante il calciomercato di riparazione di gennaio

Napoli e Juventus sarebbero in competizione per un calciatore che milita in un club inglese di primo piano. Ad entrambe le squadre serve un centrocampista, agli azzurri in realtà farebbe comodo un ulteriore innesto nel reparto.

Ad ogni modo la squadra campione d’Italia in carica starebbe seguendo anche questo nome conteso pure dai bianconeri. Per Napoli e Juventus si prospetta quindi un duello di mercato ed entrambe le formazioni italiane sono comunque indicate come favorite nella corsa a questo elemento.

Nei giorni scorsi ci sarebbe stata anche una richiesta pervenuta da parte dell’Ajax, che è alle prese con quella che è forse l’annata peggiore della sua storia. I Lancieri avrebbero chiesto informazioni ricevendo però una risposta lapidaria in merito alle cifre in ballo ed alle modalità di cessione.

Il calciatore costa e la sua squadra non intende svenderlo né concederlo in prestito. Verranno prese in considerazione solamente proposte per un acquisto definitivo o per un prestito con obbligo di riscatto. Cosa che non spaventa Napoli e Juventus, a certe cifre.

Pierre-Emile Hojbjerg è il centrocampista nel mirino sia di azzurri che di bianconeri. L’Ajax sembra che ci abbia provato ma il Tottenham ha sparato delle cifre alte per i biancorossi, come riferito dalla stampa sportiva olandese. Il danese, che è anche regolarmente convocato dalla sua nazionale, rientra spesso nei cambi compiuti dalla sua squadra ad ogni partita.

Napoli e Juventus, sfida per Hojbjerg del Tottenham

Hojbjerg non è però un titolare, lui invece vorrebbe avere un minutaggio maggiore. Al Napoli giocherebbe di sicuro, visto che Elmas è stato venduto al Red Bull Lipsia. Inolte c’è Zambo Anguissa che mancherà almeno per la seconda metà di gennaio a causa della Coppa d’Africa.

Tra l’altro nel Tottenham gioca pure Giovani Lo Celso, altro elemento accostato a più riprese agli azzurri di Walter Mazzarri nel corso degli ultimi mesi ed anche di recente.

Alto 185 cm, Pierre-Emile Hojbjerg è un centrocampista incontrista incaricato anzitutto di rompere il gioco avversario e che sa garantire una fisicità importante in mezzo al rettangolo di gioco. Ciò nonostante non se la cava male neppure nella fase di costruzione.

Il contratto del danese con il Tottenham scade a giugno del 2025 e tra gennaio e giugno prossimi il club del nord di Londra punta a cederlo per racimolare almeno 25 milioni di euro.