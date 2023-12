Dalla Juve al Napoli: 20 milioni e si chiude a gennaio

Sarà testa a testa fino alla fine e si potrebbe spuntarla già a gennaio: il Napoli ha scelto il suo obiettivo, ecco tutti i dettagli

Al momento Napoli e Juventus lottano per due obiettivi diversi. Nonostante il tricolore cucito sul petto, adesso gli azzurri sono completamente fuori dalla corsa scudetto, mentre i bianconeri stan provando con tutte le forze a rimanere il più possibile attaccati alla capolista, Inter.

Dal campo al calciomercato, con Juve e Napoli invece a forte rischio ‘scontro’. Da quando al timone c’è Aurelio De Laurentiis, gli azzurri hanno sempre lottato per il vertice e, di conseguenza, avuto a che fare con l’acerrima nemica in sede di campagna acquisti.

Tra l’altro oggi il Football director juventino è proprio quello che fino a qualche mese fa lavorava per la società partenopea, ovvero Cristiano Giuntoli, motivo per cui la rivalità tra le due è persino aumentata.

Andando al succo della questione, il Napoli potrebbe provare a fare lo sgambetto al grande ex prendendo un centrocampista da tempo sulla sua agenda. Parliamo di Rayan Cherki, ventenne in forza all’Olympique Lione attualmente sedicesimo in Ligue 1.

🔵🔴 Rayan Cherki (20) putting it on a plate for Lacazette against Nantes! 🪄 pic.twitter.com/egzBcrIYLX — EuroFoot (@eurofootcom) December 21, 2023

Dalla Juve al Napoli, Cherki nel mirino

Secondo quanto twittato dall’esperto di mercato, Ekrem Konur, Cherki sarebbe ricercato anche dallo stesso Napoli. Cherki può giocare anche come attaccante esterno e, nella stagione in corso, ha collezionato 17 presenze con la squadra che fino al 30 novembre scorso allenava Fabio Grosso. Adesso c’è Pierre Sage.

Sembra che il Lione non voglia cedere il proprio gioiellino per meno di 20-25 milioni, troppo se si considera che il suo contratto scade a giugno 2025. E che ad oggi non ha alcuna intenzione di rinnovare, proprio perché punta a fare al più presto il salto in una big.

Difficilmente Napoli e Juventus si muoveranno per lui nell’imminente finestra di gennaio, ecco perché il suo futuro potrebbe verosimilmente essere in Premier League.

Le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra danno infatti in grande ascesa la candidatura del Crystal Palace, che non potrà offrirgli la vetrina della Champions League, ma il fascino del massimo campionato inglese sicuramente sì. Oltre che, ovviamente, un ingaggio importante e la possibilità di un addio al Lione già nel mercato di riparazione.

Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane, ma il futuro prossimo di Cherki sarà senz’altro lontano da Lione e, probabilmente, pure dalla Francia.