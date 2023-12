De Laurentiis l’hai fatta grossa: 100 milioni persi

De Laurentiis ha preso diverse decisioni discutibili, a conti fatti, per il futuro del Napoli nelle ultime settimane: molti ritengono che, in un caso, abbia perso 100 milioni

Il Napoli magnifico, autoritario, preciso e affamato di qualche mese fa non c’è più, o almeno in questa stagione non l’abbiamo più visto. Lo scudetto conquistato a maggio, il terzo della sua storia, ha scatenato una festa infinita nel popolo azzurro, ma poi ha lasciato il posto a passi falsi, errori a ripetizione e una difficoltà enorme a fare bene sul campo.

In molti se la sono presa con il presidente Aurelio De Laurentiis e le scelte che ha preso per la panchina partenopea, in primis quella di affidare il post Spalletti a Rudi Garcia, un tecnico non proprio sulla cresta dell’onda, anche se aveva fatto bene alla Roma qualche anno fa. Però, anche dopo il cambio di guida tecnica, le cose non sono migliorate più di tanto e molti stanno iniziando a criticare aspramente anche Walter Mazzarri.

Le responsabilità, in ogni caso, non possono essere solo degli allenatori, e in tanti puntano il dito anche contro i calciatori, coloro che – anche per orgoglio e talento – avrebbero dovuto prendere per mano la squadra nei momenti più difficili. Uno di quelli che ha deluso di più, almeno fino a questo momento, è Khvicha Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia non incide più come prima: De Laurentiis rimpiange 100 milioni

Uno dei talenti che ha visto ridursi, ancora più di altri, il suo rendimento nella prima metà di stagione è proprio l’esterno d’attacco georgiano. Le sue qualità non si mettono in discussione, per carità, ma quell’attaccante meraviglioso in grado di creare costantemente la superiorità numerica e di devastare costantemente le difese avversarie è stato sostituito dalla sua versione più sbiadita.

Quest’anno è fermo a 5 gol e 4 assist in Serie A, con medie realizzative decisamente inferiori all’anno scorso in questo periodo. E se il calciatore non si discute, qualche dubbio sarà venuto in mente a De Laurentiis sul fatto che trattenerlo a tutti i costi non sia stato un errore.

I maggiori club europei, infatti, l’avevano messo nel mirino – tra questi c’era anche il Liverpool in primo piano – e sarebbero stati disposti a spendere anche 100 milioni di euro, pur di portarlo a casa. Ora questa valutazione è già calata e, se avesse accettato proposte così composte, il presidente avrebbe potuto reinvestire per almeno due o tre colpi offensivi di primo piano.