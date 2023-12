Mercato Napoli, primo regalo per Mazzarri: affare da 10 milioni

Mercato Napoli, gli azzurri si stanno mettendo alla ricerca di profili interessanti da portare alla corta di Walter Mazzarri. In tal senso arriva una svolta importante per un colpo richiesto da Mazzarri. L’affare è da 10 milioni di euro e rappresenta un innesto interessante da inserire in squadra.

Il Napoli in sede di mercato dovrà lavorare con molta attenzione, dal momento che la squadra ha bisogno di rinforzi. Il margine di errore sarà ridotto davvero ai minimi termini dal momento che la squadra non può più sbagliare visto che il ritardo tanto rispetto alla vetta quanto rispetto alla zona Champions League è già considerevole. E’ vero, in tal senso, che i profili messi nel mirino sono sempre giovani di belle prospettive e speranze, ma servono anche calciatori pronti per l’uso. Non si può più sbagliare, dal momento che sono stati già fin troppi gli alti e i bassi. In tal senso, arriva la svolta per il prossimo colpo.

Mercato Napoli, primo colpo per gennaio

Come spiegato dallo stesso Aurelio De Laurentiis in una intervista concessa pochi giorni fa, in sede di mercato gli azzurri interverranno per rinforzare tanto la difesa quanto il centrocampo. Troppe, in tal senso, le lacune emerse in questo avvio di stagione.

Stando a quanto raccontato dal quotidiano “Il Mattino” oggi in edicola, il Napoli continua ad inseguire con particolare interesse il talento dello Sparta Praga Martin Vitik. Roccioso centrale difensivo, è di piede destro ed anche in competizioni europee ha dimostrato di avere buone qualità. Fisico statuario, è alto 193 cm e potrebbe dare solidità ad una retroguardia mai realmente salda fin qui.

Il Napoli su Martin Vitik dello Sparta Praga: le ultime

Classe 2003, rappresenta uno dei centrali difensivi su cui ci sono maggiori aspettative a livello internazionale. Secondo Transfermarkt, la sua valutazione è di 5 milioni di euro, ma è probabile che per lasciarlo partire a gennaio lo Sparta Praga chieda una cifra che si aggira intorno ai 10 milioni. Sicuramente alla portata delle casse del Napoli, che lo ha messo nel mirino da diverso tempo. Serve, infatti, un centrale, dal momento che Ostigard, Natan e Juan Jesus non offrono le giuste garanzie per programmare un girone di ritorno in cui davvero non si potrà sbagliare. Martin Vitik al Napoli, una pista da tenere attentamente sotto osservazione.