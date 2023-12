Napoli, De Laurentiis lo strappa a Commisso: che colpaccio

L’obiettivo del Napoli è quello di rinforza la rosa nel calciomercato di gennaio ed è pronto il furto nei confronti di Commisso

Una stagione iniziata con ben altre aspettative e invece il Napoli si ritrova, a dicembre, fuori dalla corsa scudetto, fuori dalla Coppa Italia e con un doppio confronto piuttosto complicato contro il Barcellona agli ottavi di Champions. La situazione non è cambiata neanche con il ritorno di Mazzarri, che fin qui non sta dando i frutti sperati e ora la speranza è riposta nel calciomercato invernale.

Sono diverse le operazioni che i partenopei devono fare a gennaio per rinforzare una rosa che perderà, per la Coppa d’Africa, due pedine importanti come Anguissa e Osimhen. Tra gli obiettivi della società anche un difensore centrale in modo da dare a Mazzarri una risorsa in più all’interno di un reparto che, rispetto alla passata stagione, sta mostrando diverse fragilità.

Il Napoli ha bisogno di un giocatore che possa prendere in mano le redini della difesa e mostrare quella personalità necessaria ad affrontare determinati momenti all’interno del match. Tra i giocatori attenzionati troviamo anche Milenkovic, difensore in forza alla Fiorentina e su cui i partenopei avevano messo gli occhi anche in passato.

Ventidue presenze e due assist tra tutte le competizioni: questo il rendimento di Milenkovic fino a questo momento. Parliamo di un difensore forte fisicamente, abile nel gioco aereo, negli anticipi e con ottimo senso della posizione. Dal punto di vista tattico può essere impiegato anche come terzino destro fornendo soluzioni alternative all’interno della partita.

Napoli, piace Milenkovic: il prezzo

A livello economico sembra che Commisso possa convincersi di fronte ad una proposta di 20 milioni di euro. Prezzo importante ma il Napoli, nel prossimo mercato invernale, può contare sul tesoretto derivante dalla cessione di Elmas al Lipsia. Bisogna però sottolineare come sia una trattiva non semplice da portare a termine considerando gli obiettivi stagionali della Fiorentina.

I viola sono attualmente a meno uno dal quarto posto ed hanno ambizioni importanti anche in Coppa Italia ed in Conference League. Una stagione dove la volontà è quella di regalare soddisfazioni ai propri tifosi e per farlo Italiano ha bisogno di tutta la rosa a disposizione.

Ecco perché ci sembra veramente complicato ipotizzare la cessione di Milenkovic nel bel mezzo della stagione nonostante, e lo abbiamo visto più volte, nel mercato possa succedere di tutto. Il Napoli ha bisogno di un difensore ma il centrale della Fiorentina sembra destinato a restare alla viola.