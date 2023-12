Napoli, nome nuovo per gennaio: tentativo da 25 milioni

Il Napoli ha bisogno di rinforzare la rosa e sembra la società voglia fare un tentativo da venticinque milioni di euro. Ecco tutti i dettagli

La sconfitta contro la Roma, nell’ultimo turno di campionato, è stata difficile da digerire sia perché la squadra non ha mai dato l’impressione di poter mettere in difficoltà i giallorossi sia per le conseguenza tra infortuni e squalificati. Il cambio di guida tecnica, con l’arrivo di Mazzarri, non sta dando i frutti sperati con due sole vittorie e la pesante eliminazione in Coppa Italia contro il Frosinone.

Ora bisogna pensare al futuro e al match contro il Monza: una gara tanto delicata quanto fondamentale in ottica Champions League. Il Bologna corre e serve vincere per non perdere ulteriore terreno dal quarto posto. Non solo il campo: la società infatti sta valutando possibili operazioni di mercato considerando anche le partenze di Anguissa e Osimhen per la Coppa d’Africa.

L’ultima idea della dirigenza partenopea sembra portare a Colpani, centrocampista del Monza e che tanto bene sta facendo in questa stagione. Il classe 1999, da un punto di vista tattico, si inserirebbe perfettamente nel 4-3-3 di Mazzarri andando ad agire da mezzala con compiti offensivi.

Sei gol e un assist: questo il rendimento di Colpani in questa stagione. Il centrocampista sta dimostrando tutta la sua importanza all’interno del sistema di gioco di Palladino. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e la sensazione è che, la prossima estate, il giocatore possa essere al centro di una vera e propria asta di mercato con Inter e Juventus fortemente interessate.

Napoli, piace Colpani: il piano dei partenopei

Il Napoli sta provando ad inserirsi in una situazione del genere e l’obiettivo dei partenopei è quello di anticipare la concorrenza ed aggiudicarsi le prestazioni di Colpani nella sessione invernale di mercato. L’aiuto può arrivare da Elmas e dal tesoretto in arrivo per la cessione del centrocampista. Proprio per questo i campioni d’Italia sono pronti a spingersi fino a venticinque milioni di euro.

Il Monza ha più volte ribadito la volontà di non cedere il giocatore nel bel mezzo della stagione ma nel mercato le cose possono cambiare in fretta. I ragazzi di Palladino rischiano di vivere una stagione anonima: ben lontani dalla zona salvezza ma con difficoltà nell’inserirsi nei discorsi europei visto la folta concorrenza.

Nella prossima giornata di campionato il Napoli sfiderà proprio il Monza, occasione per parlare di Colpani e provare a mettere le basi per una trattativa che potrebbe cambiare la stagione dei partenopei.