Osimhen è già stato ceduto: prezzo e destinazione

La notizia degli ultimi giorni non deve ingannare: l’ex Lilla è destinato a lasciare l’ombra del Vesuvio. Ecco come stanno le cose

Nei giorni scorsi, è arrivata la tanto attesa fumata bianca: Victor Osimhen e il Napoli hanno rinnovato il loro matrimonio ufficializzando un accordo valido fino al 2026. Un accordo presentato come una sorta di regalo natalizio per i tifosi azzurri, assai amareggiati dopo un inizio di stagione molto al di sotto delle aspettative. Nell’ambiente partenopeo, tuttavia, c’è ben poco da festeggiare per il nuovo contratto dell’attaccante nigeriano: il prolungamento non vuol dire che resterà ancora a lungo all’ombra del Vesuvio.

La sensazione è che il nuovo contratto sia arrivato solo per tutelare gli interessi economici di entrambe le parti in causa: il Pallone d’Oro africano si è assicurato uno stipendio raddoppiato rispetto a quello percepito finora; il club azzurro si è assicurato di non perdere il calciatore per una cifra irrisoria (o addirittura a zero) allontanando la data della scadenza e inserendo una clausola rescissoria tra i 120 e i 130 milioni.

Proprio la clausola di quel valore lì rappresenta il punto cardine attorno al quale gira il futuro di Osimhen. 120-130 milioni rappresentano infatti una cifra importante ma non proibitiva per tanti club.

Soprattutto quelli di Premier League, da sempre interessanti all’attaccante e nei sogni dell’attaccante sin dalla tenera età. Insomma, come dicevamo in precedenza, non è da escludersi – anzi – che l’esperienza del buon Victor nel capoluogo campano possa concludersi nel giro di qualche mese.

Napoli, Osimhen verso l’addio: c’è la Premier League nel suo futuro

Il nigeriano non lascerà il Napoli durante la sessione invernale di mercato che si aprirà nei prossimi giorni. Questo è poco ma sicuro. Perché la clausola è valida a partire dal mese di luglio, e nessuno offrirebbe a De Laurentiis una somma superiore a quella prevista dalla clausola per un giocatore che, peraltro, sarà assente circa un mese per disputare la Coppa d’Africa.

In ottica estate, però, vi sono due società inglesi determinate a contendersi il capocannoniere della scorsa Serie A: Manchester United e Chelsea, entrambe in crisi di risultati e alla ricerca di un top player che possa risollevare le proprie sorti. In caso di assalto, la storia tra Osimhen e il Napoli avrà un solo ed inevitabile epilogo: l’addio.

