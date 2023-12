Rivoluzione Napoli: poker da 100 milioni

C’è il piano per reperire tantissimi soldi utili per rendere di nuovo competitivo il Napoli già a partire dalla prossima stagione. Quattro i grandi nomi in ballo

Il Napoli sta pensando ad una strategia alternativa da mettere in atto per rinforzarsi qualora non dovesse riuscire a centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Fallire questo obiettivo comporterebbe l’impossibilità di ricevere degli introiti fondamentali da parte della UEFA.

E con meno soldi a disposizione sarà impossibile riuscire a mantenere qualche big in rosa. Cosa che presuppone la necessità di doversi autofinanziare cedendo almeno un top player. Il maggiore indiziato in questo senso è Victor Osimhen, che giusto prima di Natale aveva prolungato il suo contratto in essere con il Napoli di una stagione.

L’impressione avuta da tutti è che si sia trattato di un rinnovo “tattico”, che ha portato la precedente scadenza contrattuale dal 30 giugno 2025 al 30 giugno 2026. Questo darebbe modo al Napoli di potere vendere ancora ad un prezzo record il nigeriano durante la prossima estate.

Cosa che difficilmente sarebbe accaduta senza il suddetto rinnovo. Aurelio De Laurentiis ha come obiettivo quello di incassare almeno 100 milioni di euro, e non è detto che non ci riesca.

Poi con quei soldi potrebbe portare a Napoli almeno due, tre ottimi prospetti, anche quattro aggiungendo qualcosa di tasca sua e che è stato messo appositamente da parte per la campagna acquisti.

Napoli, coi soldi di Osimhen quattro nomi da prendere in estate

Grazie alla cessione del 25enne attaccante africano la dirigenza del Napoli potrà reperire i fondi necessari per provare diversi affondi in sede di trattative. Ci sono dei nomi noti ed altri che sono spuntati adesso. Tra l’altro l’acquisto eventuale di uno di questi porterebbe a qualche altra cessione per sovrannumero in organico.

È il caso di Marco Carnesecchi, portiere dell’Atalanta, che porrebbe automaticamente Alex Meret sul mercato. Con quei famosi cento milioni il Napoli però avrebbe intenzione di vestire di azzurro anche il 23enne bomber Boniface, che come Osimhen si chiama Victor ed è un nazionale nigeriano. Attualmente gioca nel Bayer Leverkusen, che ha trascinato a suon di gol al primo posto in Bundesliga.

Inoltre ci sono sempre i nomi dei vari Lazar Samardzic dell’Udinese e di Mohamed Simakan del Red Bull Lipsia. Il primo lo conosciamo tutti, è un trequartista di piede sinistro dal tocco raffinato e dalla qualità e dalla visione di gioco non comuni a tutti.

Simakan invece è un difensore centrale ed anche abile terzino destro e la recente cessione di Eljif Elmas proprio alla compagine tedesca potrebbe porre il Napoli in cima agli interlocutori privilegiati da tenere in considerazione.