Sabrina Salerno bollente sotto l’albero: fuori tutto

La showgirl ligure è uno schianto e su Instagram, a tema natalizio, lancia uno scatto esagerato: bollentissima Sabrina Salerno

Il mondo dello spettacolo raramente presenta icone in grado di andar ben oltre il tempo e fare innamorare, per diverse decadi, milioni di persone. Sabrina Salerno continua a farlo, con una grande naturalezza e soprattutto grazie ai suoi scatti bollenti che lasciano in estasi i suoi tantissimi fan.

Nelle scorse ore la showgirl ligure, più sexy che mai, ha davvero esagerato con una serie di fotografie che hanno tappezzato il web con la sua esplosiva sensualità. Le sue istantanee rimangono uno degli spettacoli più amati ed attesi dai suoi ammiratori: la Salerno, al di là del successo strabordante sui social, è ancora oggi impegnatissima tra i suoi tanti lavori.

Tra gli anni ’80 e ’90 tutti ricorderanno la sua hit, ‘Boys’, che ancora oggi la Salerno suona nei concerti a cui prende parte in Italia e all’estero.

Una cantautrice che ha fatto scuola facendo ballare milioni di italiani con i suoi pezzi senza tempo. Ma anche televisione e cinema l’hanno consacrata come una delle donne di maggior successo degli ultimi anni: dall’esplosione in ‘Fratelli d’Italia’, commedia uscita nelle sale nel 1989, fino alla meritata vittoria in una delle ultime edizioni di ‘Ballando con le Stelle’.

La Salerno ha saputo ritagliarsi uno spazio davvero speciale nel cuore dei suoi fan visto che, solo su Instagram, ha raggiunto quota 1,3 milioni di followers al seguito. Un risultato strepitoso, figlio dei contenuti pubblicati che continuano a lasciare di stucco proprio tutti.

Sabrina Salerno, il Natale è piccante: scatto illegale

Semmai ve ne fosse bisogno durante la scorsa estate, la Salerno ha alzato la temperatura grazie ad una serie di istantanee che hanno lasciato esterrefatti i suoi ammiratori. Un trend che non solo non è stato accantonato, ma che continua: anche durante le festività natalizie.

La Salerno ha messo in mostra proprio tutte le sue grazie, con gonna e top argentati che hanno risaltato enormemente il suo fisico che pare scolpito nella pietra. La cantante affianca l’albero di Natale ben adornato e con fare clamorosamente sexy, osserva in maniera stuzzicante l’obiettivo. La foto in poche ore è stata oggetto di complimenti ed esaltazione da parte dei suoi fan che proprio non riescono a resisterle.

Il fisico della Salerno sembra non conoscere l’avanzare degli anni e a ben 55 anni, la sua bellezza non teme confronto alcuno. Sabrina è una bomba sexy, con un lato A assolutamente ‘illegale’. E lo ha ancora una volta evidenziato, con una straordinaria semplicità: il web è finito per l’ennesima volta ai suoi piedi.