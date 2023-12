ADL piomba in conferenza: l’annuncio del presidente

Non è sicuramente un momento facile per il Napoli. Il pareggio a reti bianche contro il Monza conferma un periodo non facile. E ADL piomba in conferenza stampa.

Il 2023 è stato sicuramente un anno importante per il Napoli, ma nessuno dei tifosi si aspettava un finale da incubo. Il pareggio contro il Monza conferma delle difficoltà per la squadra partenopea e difficilmente ci sarà un cambio di passo.

Al termine del pareggio contro il Monza, ADL si è presentato in conferenza stampa per fare un annuncio molto importante. Parole che sono destinate sicuramente a fare rumore e per questo andiamo a vedere nei dettagli cosa ha detto il presidente.

ADL non ci sta: lo sfogo in conferenza stampa

Aurelio De Laurentiis non ci sta e va al contrattacco. Il mea culpa del presidente del Napoli in conferenza stampa non è mancato visto che si è preso anche alcune colpe. Ma allo stesso tempo ha alzato il tiro e chiesto maggiore rispetto da parte dei direttore di gara. Un messaggio chiaro a Rocchi e Gravina e uno sfogo che sa molto di una richiesta di un cambio di trattamento soprattutto in partite che sono molto complicate.

In particolare, ADL ha chiesto un utilizzo più equo dei cartellini da parte del direttore di gara. E per questo motivo il presidente del Napoli ha proposto di fare dei cambi, come succede con i calciatori. Una proposta assolutamente provocatrice considerando che difficilmente si arriverà alla tanto attesa fumata bianca.

Di certo, però, il Napoli ha deciso di non starci più e da qui la richiesta di alzare il livello di attenzione degli arbitri. Non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se da parte di ADL ci sarà soddisfazione oppure assisteremo ad un nuovo sfogo considerando che il momento del Napoli non è sicuramente dei più semplici.

ADL contro Rocchi e Gravina

ADL si scatena contro Rocchi e Gravina dopo Napoli-Monza. Parole molto dure e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se ci sarà un cambio di paso oppure no. Di certo le parole del presidente dei partenopei sono destinate ancora una volta a fare rumore.