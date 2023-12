Serie A: colpo in difesa, arriva Rugani

Daniele Rugani a sorpresa potrebbe lasciare la Juventus in una delle prossime sessioni di calciomercato. C’è una big che ci pensa. Ecco le ultime.

Daniele Rugani ha sempre giurato amore eterno alla Juventus, ma il suo futuro continua ad essere a forte rischio visto che per il momento il rinnovo non è arrivato e, in caso di offerta importante, la sua partenza non è impossibile.

Stando alle ultime indiscrezioni, una squadra di Serie A starebbe ragionando sulla possibilità di acquistare Rugani in una delle prossime sessioni di calciomercato. L’esperienza potrebbe essere quella giusta e sono in corso tutte le riflessioni del caso per avere un quadro molto più chiaro.

Calciomercato: Rugani in una big, arriva subito?

Come detto in precedenza, Daniele Rugani ha intenzione di continuare con la Juventus e da tempo si va avanti per trovare l’accordo per il rinnovo. Al momento, però, il tanto atteso via libera non c’è stato e per questo motivo non possiamo escludere neanche una nuova partenza considerando anche il contratto in scadenza e la necessità magari degli stessi bianconeri di rinforzare il proprio reparto difensivo e con questi soldi qualche acquisto potrebbe arrivare.

Secondo quanto riferito da Napolipiu.com, il Napoli starebbe valutando con attenzione il nome di Rugani in vista di una delle prossime sessione di calciomercato. Stando alle indiscrezioni di Giovanni Scotto, i partenopei avrebbero detto no a Bonucci, ma il centrale della Juventus piace molto e non ci resta che capire se i bianconeri apriranno alla cessione senza rinnovo oppure si dovrà aspettare il parametro zero.

Si tratta di un qualcosa che potrebbe prendere piede nel giro di davvero poco tempo. Non ci resta che attendere ancora un po’ per capire se alla fine tutto si arriverà all’accordo oppure no. Tutto può accadere considerando che per il momento il Napoli è alla ricerca di un giocatore con determinate caratteristiche.

Mercato: il Napoli pensa a Rugani

Il Napoli valuta il profilo di Rugani per una delle prossime sessioni di calciomercato. E’ una opzione da considerare soprattutto se non ci dovesse essere un rinnovo. Non ci resta che attendere ancora qualche giorno per capire se la fumata bianca potrebbe arrivare subito oppure si dovrà attendere la fine della stagione.