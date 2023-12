Dal Napoli alla Juve: scippo rossonero

Il Napoli e la Juventus seguono questo calciatore da tempo, ma sembra che un altro club sia passato in vantaggio nella corsa all’acquisto. Ecco i dettagli

L’ultima sfida in campo tra Napoli e Juventus è terminata con la vittoria dei bianconeri con il risultato di 1-0. La squadra di Massimiliano Allegri ha vinto grazie ad un goal di testa di Federico Gatti ed ha dimostrato di poter invertire il trend dell’anno scorso. Nella stagione 2022/23, infatti, la Juventus ha perso entrambe le partite giocate contro il Napoli di Luciano Spalletti, incassando cinque goal nel match del Diego Maradona e perdendo con il risultato di 1-0 a Torino, a causa di un goal segnato da Giacomo Raspadori.

Il duello tra Napoli e Juventus non è vivo soltanto in mezzo al campo, ma anche in sede di calciomercato. Il club presieduto da Aurelio De Laurentiis ha seguito a lungo un calciatore entrato nel mirino della Juve, ma sembra che entrambe debbano arrendersi ad un terzo contendente.

Il calciatore brasiliano avrebbe intenzione di accettare le lusinghe di un’altra squadra, lasciando a bocca asciutta le due acerrime nemiche.

Parliamo di Luiz Henrique, un esterno offensivo del Betis Siviglia di piede mancino e molto talentuoso.

Nel corso della scorsa stagione si è messo in mostra grazie ad una serie infinita di belle giocate, anche se ha avuto spesso problemi di lucidità sottoporta.

L’attaccante brasiliano non sta confermando le aspettative del club spagnolo e potrebbe lasciare la Liga nelle prossime settimane. Secondo alcune notizie provenienti dal Brasile, Luiz Henrique potrebbe accettare la corte del Flamengo.

Luiz Henrique: il Flamengo beffa Napoli e Juventus?

Il club rossonero potrebbe portare a casa un grande colpo, beffando Napoli e Juventus, a lungo sul calciatore. Sia il club partenopeo che quello piemontese hanno messo da tempo Luiz Henrique nel proprio mirino, ma hanno fatto un passo indietro quando hanno notato diverse difficoltà di ambientamento al calcio europeo. L’esterno offensivo brasiliano, nato nel 2001, ha sempre mostrato una grande discontinuità nel rendimento, alternando grandi prestazioni a partite piuttosto mediocri.

In Brasile si parla di una possibile offerta di 30 milioni di euro arrivata dal Flamengo ed un contratto fino al giugno del 2028 per Luiz Henrique.

Sembra che la squadra di Rio de Janeiro voglia proporre al Betis un prestito oneroso, con obbligo di riscatto previsto a giugno. L’operazione potrebbe riportare, dopo appena due anni in Spagna, Luiz Henrique nel campionato brasiliano, ma questa volta nel Flamengo. Henrique è cresciuto nel vivaio della Fluminense, squadra con la quale ha esordito in il 13 agosto del 2020.