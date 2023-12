Il Napoli frega Giuntoli: colpo da novanta in arrivo

Dopo il brusco divorzio dello scorso maggio, il Napoli potrebbe beffare Cristiano Giuntoli in sede di calciomercato.

Il Napoli è assolutamente la più grande delusione di questa prima parte della stagione. Gli azzurri, infatti, sono passati in pochi mesi dalla gioia per aver rivinto lo Scudetto dopo la bellezza di 33 anni all’attuale settimo posto in classifica. Dopo il ko nel match prima di Natale contro la Roma di José Mourinho, di fatto, la squadra campione d’Italia in carica è precipitata nella graduatoria del campionato di Serie A.

Il distacco dal quarto posto è ancora colmabile, ovvero 4 punti dal Bologna sorprendente di Thiago Motta, ma il Napoli dovrà cambiare totalmente registro se vuole staccare il pass di qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Proprio per questo motivo, la gara che inizierà fra poco contro il Monza di Raffaele Palladino è davvero fondamentale per il prosieguo della stagione degli uomini di Mazzarri.

Tuttavia, gli ultimi giorni in casa partenopea sono stati contraddistinti solo dalle continue indiscrezioni di calciomercato.

Aurelio De Laurentiis, di fatto, ha capito che per far cambiare rotta alla sua squadra c’è il forte bisogno di acquisire nuovi calciatori nella prossima sessione di mercato di gennaio. Tra gli obiettivi del patron partenopeo molti sono seguiti anche dalla Juventus di Cristiano Giuntoli.

Samardzic e Hojbjerg, il Napoli sfida la Juventus sul calciomercato

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, infatti, il Napoli sta cercando di prendere diversi giocatori accostati da tempo alla Juventus. Il primo nome è sicuramente Lazar Samardzic dell’Udinese di Gabriele Cioffi. Ma, oltre al centrocampista serbo, i partenopei stanno cercando di poter acquistare un altro nome seguito dalla ‘Vecchia Signora’, ovvero Emil Hojbjerg del Tottenham.

Il centrocampista danese, di fatto, è sul mercato, visto che con gli ‘Spurs’ non sta trovando lo spazio che desidera. Il Napoli è al lavoro per cercare di chiudere per Emil Hojbjerg sulla base di un prestito con un obbligo di riscatto fissato tra i 20 ed i 25 milioni di euro, ovvero la cifra incassata dalla cessione di Eljif Elmas al Lipsia.

Il centrocampista macedone, infatti, si è trasferito in questi giorni in Bundesliga, obbligando così il Napoli a prendere almeno due centrocampisti. Aurelio De Laurentiis, di fatto, era già sul mercato per regalare a Walter Mazzarri un nuovo giocatore per la sua mediana, considerando che Frank Anguissa partirà per giocare con il suo Camerun la prossima Coppa d’Africa.