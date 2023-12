Mercato Napoli, colpo dalla Fiorentina: assist dal suo agente

Mercato Napoli, arriva il colpo a sorpresa in vista della sessione di gennaio che può far felice Walter Mazzarri ma anche la tifoseria. L’affare è da condurre in porto con la Fiorentina, squadra con la quale non è mai facile trattare. Ma l’assist stavolta arriva direttamente dall’agente del calciatore in questione.

Il Napoli sa che a gennaio dovrà intervenire per puntellare la rosa. A prescindere dagli errori commessi in panchina da Rudi Garcia prima e da Walter Mazzarri poi, si ha la netta sensazione che questa squadra, così com’è composta, non basta per le ambizioni del club. Come spiegato dallo stesso Aurelio De Laurentiis, nella sessione ormai alle porte la società interverrà per puntellare un po’ tutti i reparti. In tal senso, arrivano notizie a dir poco importanti. Gli azzurri stanno lavorando al colpo che arriva direttamente dalla Fiorentina, una società con la quale i rapporti sono ottimi. E l’assist arriva direttamente dal suo agente.

Mercato Napoli, colpo ad effetto dalla Fiorentina

La squadra manca di equilibrio e questo rappresenta certamente un problema legato agli allenatori ma anche strutturale. Per questo a gennaio si ha la sensazione che la rosa sarà puntellata un po’ in tutti i reparti. Ed ora arrivano svolta.

Stando a quanto raccontato da Paolo Paganini, esperto di mercato di RAI Sport, il Napoli per la difesa sta seriamente valutando il profilo di Nikola Milenkovic. Roccioso centrale difensivo della Fiorentina e della Nazionale serba, da diverso tempo è in odore di cessione, ma fin qui nessuno è riuscito a trovare la quadra con la Viola. L’assist, stavolta, arriva dal suo agente.

Napoli su Milenkovic: assist dal suo agente

Al settimo anno alla Fiorentina, il centrale difensivo serbo ha raggiunto una grande continuità di rendimento che lo rende uno dei difensori più affidabili del nostro campionato. A 26 anni rappresenta un colpo di estremo interesse per il Napoli, che già questa estate ci ha provato. Si è parlato, in tal senso, di uno scambio con Ostigard, che in azzurro ha trovato fin qui poco spazio. Ed il regista di questa operazione, in tal senso, potrebbe essere Ramadani, agente di Milenkovic e procuratore con ottimi rapporti con il Napoli. Insomma, si tratta di una pista da tenere in considerazione attentamente per gennaio.