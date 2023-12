Meret nella rivale: è scambio col Napoli

Il Napoli può cedere Alex Meret a una rivale nell’ambito di uno scambio che sconvolgerebbe e non poco gli equilibri della Serie A

Il Napoli sta iniziando la propria sessione di calciomercato con diverse priorità da soddisfare. Servono rinforzi in difesa e a centrocampo per riprendere una classifica al di sotto delle aspettative. La sconfitta contro il Frosinone ha generato tantissimo clamore e infatti all’ombra del Vesuvio sono subito partiti i processi.

Ma i risultati dell’inverno sono figli delle scelte della scorsa estate e quindi Aurelio De Laurentiis sta correndo ai ripari con l’acquisto di diversi giocatori. Tuttavia, c’è un protagonista dello Scudetto come Alex Meret che potrebbe salutare presto.

Meret è stato aspramente criticato fin dal suo arrivo al Napoli. Il dualismo con Ospina è terminato proprio l’estate precedente alla vittoria dello Scudetto, dove il portiere ex Udinese è stato decisivo. Oggi sta vivendo una stagione in chiaroscuro come tutti i giocatori della rosa e il suo futuro potrebbe essere alla Roma.

In sostanza, Meret ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2024 e il Napoli ha un’opzione di un altro anno. E quindi sarebbe in ogni caso un futuro in bilico, ancor di più con l’interesse della Roma da monitorare soprattutto nell’ambito di uno scambio.

Napoli, possibile scambio con la Roma per Meret

Nonostante il Napoli eserciti l’opzione per il rinnovo di Meret, la cessione come detto in precedenza resta un’ipotesi forte. La Roma cerca un portiere visto l’addio certo di Rui Patricio e ha messo gli occhi sull’ex Udinese. Rappresenta il profilo giusto: è giovane per essere un portiere – classe ’97 – e ha accumulato molta esperienza in campo internazionale.

La Roma potrebbe arrivare a offrire una cifra intorno ai 15-18 milioni di euro. Non sarà semplice per i problemi economici dei giallorossi e infatti potrebbe profilarsi uno scambio proprio con Rui Patricio, che accetterebbe volentieri la destinazione Napoli.

Resta da capire se De Laurentiis accetterà questa soluzione, visto che il Napoli preferisce puntare su profili molto più giovani rispetto a Rui Patricio, che è un classe ’88. Il club partenopeo in quel ruolo monitora da tempo Marco Carnesecchi e ha già Elia Caprile, attualmente in prestito all’Empoli.

Intanto, Meret prosegue per la sua strada consapevole di essere il titolare del Napoli. Tuttavia, le critiche per mancanza di personalità possono danneggiarlo molto nella seconda parte di stagione. I partenopei sanno di aver bisogno di lui per recuperare terreno sul quarto posto.