Napoli, affare fatto: ha già detto sì, Mazzarri accontentato

Dopo il rinnovo di Victor Osimhen arrivato poco prima di Natale, il Napoli incassa un altro sì che fa felice il mister Walter Mazzarri

Per tornare a essere il Napoli ammirato lo scorso anno, quello capace di vincere lo scudetto con un mese di anticipo, di arrivare ai quarti di finale di Champions League, probabilmente servirà molto più di qualche innesto nel mercato invernale, ma la via che vuole tracciare il presidente dei partenopei, Aurelio De Laurentiis, è quella di ritrovare lo spirito perduto anche e soprattutto arrivi freschi che facciano riprendere i campioni d’Italia in carica, ora al settimo posto in classifica in Serie A.

Dopo il rinnovo di Victor Osimhen, che è diventato il giocatore più pagato in Italia, infatti, la dirigenza degli azzurri ha messo in canna un altro colpo, che però può essere concretizzato solo dopo l’addio di un altro calciatore alle dipendenze dell’allenatore, Walter Mazzarri.

Stiamo parlando di Pasquale Mazzocchi, difensore, ma all’occorrenza anche centrocampista – basta che giochi sulla fascia – della Salernitana, che ha già dato la sua parola d’onore al Napoli. Certo, le cose potrebbero non essere così semplici come ve le abbiamo descritte, perché c’è una differenza sostanziale tra la cifra richiesta dai granata e quella proposta dai “cugini”. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Mazzocchi ha detto sì al Napoli, ma l’offerta non soddisfa la Salernitana: i dettagli

Secondo quanto è stato riferito da ‘Calciomercato.com’, il Napoli è pronto a offrire alla Salernitana 1,5 milioni di euro per il cartellino di Mazzocchi, che di fatto ha un contratto che lo lega al club granata fino a giugno del 2026. Le richieste del club di Danilo Iervolino, però, sono leggermente più alte e si aggirano intorno ai 4 milioni di euro.

Ma ci potrebbe essere una svolta. Per far tornare alla base (è napoletano) il terzino classe 1995, che con la maglia dei granata ha segnato due gol in 57 presenze, potrebbero essere inseriti nell’affare due contropartite che piacciono a Walter Sabatini, nuovo direttore generale della Salernitana. C

hi potrebbe rendere il matrimonio tra Mazzocchi e il Napoli fattibile potrebbero essere Diego Demme e Gianluca Gaetano, anche se, da quanto ha raccontato la ‘Gazzetta dello Sport’, un altro problema è rappresentato anche dall’ingaggio dei due calciatori, per cui De Laurentiis non sarebbe disposto a contribuire. E anche i loro addii, quindi, non sono così semplici da realizzare. Chissà, però, come andrà a finire.