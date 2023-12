Napoli, capolavoro shock di De Laurentiis: plusvalenza e top player

Il Napoli vuole essere grande protagonista nel corso della prossima sessione estiva di mercato con De Laurentiis pronto ad un super colpo

Una stagione che non sta andando secondo le aspettative: il Napoli campione d’Italia si trova, a dicembre, fuori dalla lotta scudetto ed eliminato dalla Coppa Italia dopo la pesante sconfitta interna contro il Frosinone. I ragazzi di Mazzarri hanno, come obiettivi, il quarto posto in Serie A e tentare l’impresa contro il Barcellona negli ottavi di Champions.

Traguardi raggiungibili grazie ad Osimhen: l’attaccante è uno dei punti fermi dei partenopei come dimostrano gli otto gol e i tre assist realizzati, fino a questo momento, tra tutte le competizioni. Il classe 1998 partirà per la Coppa d’Africa, assenza pensante per il sistema di gioco di Mazzarri considerando non solo il valore tecnico dell’attaccante ma anche la sua personalità all’interno dello spogliatoio.

Il centravanti ha appena rinnovato il proprio contratto con il Napoli fissando la nuova scadenza al 2026. Un giusto premio per uno dei grandi protagonisti dello scudetto. I partenopei però devono fare attenzione alla clausola rescissoria di 130 milioni di euro.

Prezzo importante ma non per determinati club che hanno la forza economica per accontentare le richieste del Napoli e permettere al club partenopeo di effettuare una plusvalenza notevole. L’eventuale addio di Osimhen obbligherebbe la società a tornare sul mercato e, da questo punto di vista, De Laurentiis sembra aver già individuato il sostituto.

Il rinnovo di contratto non mette però al sicuro la società partenopea dalla possibilità di perdere Osimhen. Qualora l’attaccante dovesse lasciare nel corso della prossima estate, De Laurentiis ha messo nel mirino Santiago Gimenez. Il classe 2001, in forza al Feyenoord, sta disputando una stagione straordinaria dal punto di vista realizzativo.

Napoli, trovato il sostituto di Osimhen: arriva dall’Olanda

Venti gol e cinque assist realizzati tra tutte le competizioni fino a questo momento: numeri straordinari quelli di Gimenez. Parliamo di un giocatore letale all’interno dell’area di rigore avversaria e particolarmente abile nel favorire gli inserimenti dei propri compagni di squadra. Il Feyenoord, in questa stagione, ha obiettivi importanti come l’Europa League dove sfiderà, in un doppio confronto importantissimo visto il recente passato, la Roma. Proprio per questo Gimenez non si muoverà fino all’arrivo del mercato estivo.

L’attaccante come detto piace al Napoli e da un punto di vista economico servono cinquantacinque milioni di euro. Cifra importante ma alla portata soprattutto se Osimhen dovesse salutare al termine della stagione in corso. L’estate prossima dunque potrebbe esserci un cambio di attaccante in casa partenopea.