Napoli gelato, lo vogliono in cinque: pericolo Kvaratskhelia

Kvaratskhelia è sicuramente uno dei pezzi pregiati del Napoli, ma potrebbe lasciare a breve il club. Ecco le ultime sul suo futuro

Kvaratskhelia rimane uno dei due calciatori più importanti del Napoli, insieme naturalmente a Victor Osimhen.L’attaccante georgiano è stato il protagonista assoluto della cavalcata vincente della squadra di Spalletti nel corso della scorsa stagione, mentre quest’anno sembra avere qualche difficoltà in più. Ripetersi non è mai facile, soprattutto se il gruppo non gira come nella stagione precedente e gli avversari applicano una marcatura molto più stretta.

Nonostante un rendimento molto più discontinuo rispetto al suo primo anno in Italia, Kvaratskhelia sta continuando ad attirare l’attenzione delle big europee. Diversi club vorrebbero acquistarlo e continuano a monitorare le sue prestazioni.

Anche se il Napoli sta deludendo le aspettative, il georgiano risulta spesso il migliore in campo e si batte come un leone per provare a portare a casa i tre punti. Secondo alcune indiscrezioni di mercato, le squadre che seguono con maggiore attenzione l’esterno offensivo georgiano sarebbero cinque.

I cinque club europei che seguono Kvaratskhelia

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Ekrem Konur, Khvicha Kvaratskhelia sarebbe finito nel mirino di cinque top club del calcio europeo. Le prestazioni dell’ex attaccante del Rubin Kazan hanno attirato le attenzioni di tutti, ma alcune squadre sembrano più agguerrite nella lotta per accaparrarsi la rivelazione della stagione 2022/23. Sulle sue tracce di Khvicha ci sarebbe quattro club di Premier League e uno di Ligue 1.

💣💥 Chelsea, Liverpool, Arsenal, Manchester United and PSG continue to be linked with Napoli’s 22-year-old Georgian player Khvicha Kvaratskhelia. 🇬🇪 🔵#ForzaNapoliSempre https://t.co/ZUX186wRet pic.twitter.com/8ycU69oOwC — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 25, 2023

Secondo Konur, le squadre che sono in vantaggio per Khvicha Kvaratskhelia sono Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool e Paris Saint-Germain. Si tratta di formazioni molto importanti, in grado di garantire all’attaccante del Napoli un futuro ricco di ambizioni e un contratto con tanti zeri. Aurelio De Laurentiis ha più volte fatto capire che il rinnovo di Kvaratskhelia non rappresenta una priorità in questo momento.

L’esterno offensivo che ha fatto le fortune di Luciano Spalletti l’anno scorso guadagna poco più di un milione di euro, un ingaggio che nessuno dei club citati avrebbe difficoltà a triplicare o a quadruplicare. Questo vuol dire che il patron del Napoli potrebbe essere costretto a rinnovare il contratto (in scadenza a giugno 2027) di Kvaratskhelia prima del termine della stagione, altrimenti l’anno prossimo potremmo vedere l’ex attaccante del Batumi con un’altra maglia.