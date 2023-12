Tegola Natan: stop più lungo del previsto, i tempi di recupero

Natan è l’ultima tegola, in chiave infortuni, in casa Napoli. Per il difensore lo stop rischia di essere più lungo del previsto e i tempi di recupero sono state svelate.

Il Napoli vuole chiudere il 2023 nel migliore dei modi, ma dall’infermeria le notizie che arrivano non sono sicuramente buone e per questo motivo per Mazzarri il futuro non sembra essere molto roseo.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, l’infortunio di Natan è più grave del previsto e, di conseguenza, i tempi di recupero sono più lunghi. Le condizioni saranno valutate più avanti, ma si ha già un quadro chiaro su quando il giocatore è destinato a rientrare in campo.

Napoli: infortunio Natan, i tempi di recupero

L’infortunio di Natan preoccupa molto in casa Napoli. L’emergenza in difesa è molto evidente e Mazzarri è chiamato a trovare dei rinforzi anche sul calciomercato per consentire alla squadra di restare competitiva. La speranza naturalmente è quella anche di un recupero immediato da parte del centrale, ma la strada è assolutamente lunga e l’obiettivo è comunque quello di non rischiare per non cadere in una ricaduta e uno stop ancora più lungo.

Stando alle ultime indiscrezioni, l’infortunio terrà fuori Natan almeno fino a metà febbraio. Un quadro più chiaro lo si avrà solamente nelle prossime settimane considerando che tra un mese sarà fatta una rivalutazione. Non ci resta che aspettare a questo punto fine gennaio per capire quando potrà ritornare in campo e, soprattutto, aiutare Mazzarri in un momento non sicuramente facile per il club partenopeo.

Per Natan, però, l’obiettivo è quello di non forzare troppo la mano e ritornare in campo quando è al massimo della condizione per non ricadere in un problema fisico. Non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro e capire se alla fine ci sarà un anticipo del ritorno in campo.

Infortunio Natan: rientro in campo a metà febbraio

Il rientro di Natan da questo infortunio potrebbe avvenire a metà febbraio. L’obiettivo sembra essere la Champions League, ma non è da escludere un rinvio di qualche giorno per non rischiare una ricaduta. La strada è lunga e può succedere ancora di tutto in questo momento.