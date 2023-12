Più di 30 milioni di euro: Napoli sconfitto dalla rivale

Il Napoli sembra aver perso una sfida di calciomercato contro una grande rivale. Il costo dell’operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 30 milioni totali

Senza alcun dubbio il Napoli è la grande delusione della stagione 2023/24 di Serie A. Gli azzurri sono lontanissimi dalla vetta, attualmente occupata dall’Inter e sembrano avere difficoltà anche a raggiungere il quarto posto, valevole per un posto nella prossima edizione della Champions League. La stagione degli azzurri è iniziata male con Rudi Garcia, ma sta proseguendo in maniera decisamente peggiore con l’arrivo di Walter Mazzarri.

Il tecnico livornese non è riuscito a dare la scossa alla squadra ed il Napoli naviga in cattive acque. Tutti sapevano che sarebbe stato difficile difendere il titolo dopo gli addii di Kim, Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli, ma nessuno si aspettava un calo così importante.

Gli azzurri stanno deludendo sotto il profilo del gioco e dei risultati e il cambio dell’allenatore non ha dato i risultati sperati dai tifosi e da Aurelio De Laurentiis. Come se non bastasse, dal mercato arrivano pessime notizie.

Nonostante alcuni annunci in estate, il contratto di Piotr Zielinski con il Napoli scadrà il prossimo 30 giugno e non è stato ancora rinnovato. Secondo radio mercato, sembra improbabile che il centrocampista polacco continui a vestire la maglia azzurra anche in futuro.

Il suo addio al club partenopeo appare certo, salvo sorprese a partire dalla prossima stagione il polacco vestirà la maglia di una rivale del Napoli.

Calciomercato Napoli: l’addio di Zielinski è quasi certo, Inter a un passo

Piotr Zielinski potrebbe firmare un contratto di tre anni con l’Inter, liberandosi a parametro zero dal Napoli a partire dal 1° luglio 2024. Il club nerazzurro avrebbe offerto al centrocampista della nazionale polacca un triennale da 4,5 milioni netti a stagione.

Considerando le cifre lorde, parliamo di circa 9 milioni di euro all’anno, per un totale di 27 milioni di euro. Oltre a questa cifra, agli agenti dell’ex calciatore dell’Empoli andrebbero almeno tre o quattro milioni e Zielinski potrebbe ottenere un bonus alla firma di un paio di milioni.

Questo significherebbe che l’operazione avrebbe un costo totale di oltre trenta milioni di euro, ma il Napoli non incasserebbe nemmeno un centesimo.

In questo momento non sembrano esserci speranze per la permanenza di Zielinski in azzurro, anche perché le parole del presidente De Laurentiis sul suo rinnovo ed i riferimenti all’amore per la nebbia sembrano lasciare poche speranze. I tifosi dovranno mettersi l’anima in pace e accettare di vedere Piotr Zielinski affrontare il Napoli da avversario.