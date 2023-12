Politano-Napoli, cala il sipario: se ne va in Arabia

L’avventura di Matteo Politano con la maglia del Napoli potrebbe essere arrivata al capolinea. Ecco le ultimissime

Matteo Politano è arrivato al Napoli nel gennaio del 2020, fortemente voluto da Gennaro Gattuso. Aurelio De Laurentiis aveva appena esonerato Carlo Ancelotti ed era pronto ad accontentare il suo nuovo allenatore. Nessuno sapeva che, dopo pochissime settimane dal suo arrivo al Napoli, il campionato sarebbe stato fermato dall’arrivo della pandemia mondiale. Politano è stato poi uno dei grandi protagonisti della vittoria dello scudetto l’anno scorso.

Nonostante sia uno dei calciatori più esperti del Napoli e uno dei leader dello spogliatoio, Matteo Politano potrebbe vestire altri colori entro la chiusura della prossima finestra di calciomercato.

La sessione invernale inizierà il 2 gennaio e si chiuderà il 31 dello stesso mese. Sarà un mercato caldo per il Napoli perché Aurelio De Laurentiis vuole rinforzare la squadra per non perdere il treno che porta in Champions League. Uno dei calciatori in uscita potrebbe essere, seppur a sorpresa, proprio Matteo Politano.

Napoli, Politano verso l’Arabia

Secondo diversi osservatori, Matteo Politano rappresenta una delle pochissime note liete di questa stagione del Napoli. L’attaccante esterno romano sta giocando molto bene ed è sempre stato brillante fino ad ora. L’espulsione dell’Olimpico non ha macchiato una stagione molto positiva per lui, anche se in controtendenza con il resto della squadra. Il Napoli sta deludendo e De Laurentiis potrebbe aver bisogno di cedere alcuni calciatori per finanziare il mercato.

Uno di questi potrebbe essere Matteo Politano, in scadenza nel giugno del 2025. Il suo contratto non è stato ancora rinnovato, anche se il presidente De Laurentiis ha più volte dichiarato di volerlo prolungare di almeno un anno.

Al momento non è successo e Politano potrebbe così fare le valigie e andare via. Stando alle ultime indiscrezioni è vicino al trasferimento in Arabia.

Come riporta Calciomercato.it, l’esterno ha ricevuto una proposta ricchissima dalla Saudi League: “L’Al-Shabab del Ds italiano Teti ha offerto 13-14 milioni al Napoli e può spingersi ancora un po’ nelle trattative, mentre al calciatore è stato recapitato un triennale da 7.5 milioni a stagione“. Si tratta di una “offerta alla quale il calciatore non è rimasto indifferente”.

Politano via, dentro Samardzic a patto che il Napoli riesca a convincere l’Udinese a privarsi di un calciatore così importante – seppur con scarso feeling col tecnico Cioffi – nel bel mezzo della stagione e con una salvezza tutta da conquistare.