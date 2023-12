Dazn, novità importantissima poco fa: altri cinque anni

Novità davvero importanti per quanto riguarda DAZN: accordo di altri cinque anni che coinvolge l’emittente streaming

Da qualche anno a questa parte, come sappiamo, l’entrata in scena di DAZN ha cambiato praticamente tutto del nostro modo di seguire e vivere il calcio. Se in precedenza, la visione avveniva per lo più per via satellitare oppure sul digitale terrestre, l’avvento dell’emittente streaming è stata una vera e propria rivoluzione copernicana.

Prima garantendosi l’esclusiva per alcune delle gare di giornata del campionato, poi assicurandosela per tutta la Serie A e non solo, ampliando gradualmente la sua offerta con contenuti sempre più vari e nuovi (Serie B, campionati esteri, altri sport, podcast e trasmissioni di vario genere), DAZN oggi domina la scena. Anche se in questi anni, le polemiche non sono certo mancate, visto che soprattutto in una prima fase il servizio non era stato così efficiente e aveva risentito di diversi problemi.

Pian piano, DAZN ha risolto, o almeno pare, tutte le principali criticità e oggi offre una esperienza di visione decisamente migliorata e in grado di accontentare le esigenze dei telespettatori, con una squadra giornalistica decisamente all’altezza della situazione come fiore all’occhiello. Non mancano le discussioni sull’emittente streaming, che di recente ha aumentato i propri costi, ma nel complesso gli utenti rispetto al passato sono molto più soddisfatti. E oggi accolgono un’altra notizia piuttosto importante.

DAZN, nuova partnership quinquennale: l’accordo di visione che riguarda milioni di utenti

Come noto, DAZN ha ottenuto l’esclusiva su tutta la Serie A per altre cinque stagioni. Dunque, anche per il quinquennio dal 2024 al 2029, chi vorrà assistere a tutte le gare del campionato dovrà sottoscrivere un abbonamento con il broadcaster. Per lo stesso quinquennio, DAZN ha trovato un altro accordo piuttosto importante.

A quanto riporta il ‘Corriere della Sera’, infatti, DAZN e Tim avrebbero siglato una intesa per mantenere la visione dei contenuti sul pacchetto Timvision, offerto dal gestore telefonico come servizio aggiuntivo a pagamento ai propri abbonati. Stando a questo accordo, Tim dovrebbe versare a DAZN 50 milioni di euro a stagione, per una cifra complessiva da 250 milioni nel quinquennio.

La notizia rende certamente felici gli abbonati Timvision, che possono godere di condizioni di favore per la visione in multi-piattaforma (nel pacchetto sono compresi anche Mediaset Infinity, Netflix, Amazon Prime Video e altri fornitori di contenuti a pagamento, sportivi e non).