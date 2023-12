Lascia la Serie A e torna in patria: è già finita

Non è durata tantissimo la sua avventura in Serie A italiana: a breve ci sarà un nuovo addio, ecco tutti i dettagli

Le squadre di Serie A non dispongono degli stessi mezzi economici di realtà che vivono in Spagna o, naturalmente, in Premier League. Per questa va comunque sottolineata la bravura di molti dei dirigenti italiani, che in quest’epoca molto difficile per il nostro calcio riescono comunque far transitare nel campionato di massima serie o in cadetteria dei talenti di tutto rispetto.

L’Udinese è una di quelle squadre che spesso ha dato il via a carriere importanti. Anche oggi vanta in rosa un vero e proprio tesoretto. In molti verranno senz’altro ceduti, ma i tifosi sono sempre tranquilli perché sanno che la squadra friulana è sempre pronta ad accogliere nuovi prospetti.

Uno dei meno giovani della rosa dei bianconeri è Florian Thauvin, il quale ha comunque soltanto 30 anni. Ebbene, anche lui sembra avere molto mercato.

Al momento l’attaccante esterno francese ha segnato 2 reti e fornito un assist nel campionato di Serie A 2023/24 in 15 partite giocate.

Il calciatore cresciuto nelle giovanili del Grenoble arrivò in Friuli durante il mercato di riparazione del 2023, e già nella seconda metà dello scorso campionato portò a casa 16 presenze senza tuttavia segnare alcun gol. In qualche modo, però, grazie alla sua classe si è fatto notare, tanto che numerosi club si sono messi sulle sue tracce. Si parla adesso di possibile partenza a gennaio.

Thauvin, addio Udinese e Serie A: le ultime

Dopo aver giocato con Grenoble e Bastia, il classe ’93 ha indossato due maglie illustri, quella del Marsiglia e quella del Newcastle per poi finire nel dimenticatoio andando a giocare in Messico col Tigres. L’Udinese lo ha riportato in Europa e valorizzato, così dopo dodici mesi potrebbe anche rivenderlo ad una cifra maggiore di quella spesa per portarlo in Italia. Zero per il cartellino. Il contratto del nativo di Orléans scadrà nel 2025.

In estate quindi ci troveremo con l’esterno in scadenza fra solo un anno, per questo il club dei Pozzo punta a cederlo subito per raggranellare qualche milione.

Stando alle ultime voci di mercato, su di lui ci sarebbero sia il Montpellier che la sua ex squadra, il Marsiglia, oltre che diverse formazioni di Bundesliga. Sarà un gennaio duro per il club bianconero che dovrà tentare di riuscire a mantenere in rosa almeno uno tra lui e Samardzic, altro calciatore molto ricercato non solo dal Napoli.