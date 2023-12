Napoli, colpo in difesa dalla Bundesliga: l’annuncio spiazza tutti

Il Napoli in vista della sessione invernale che c’è all’orizzonte sa che dovrà mettere in atto una autentica rivoluzione. In tal senso il primo, ma forse non unico, rinforzo per gli azzurri arriva dalla Bundesliga. In tal senso arriva un annuncio che spiazza tutti e che dà una accelerata alla trattativa.

Gli azzurri non hanno nessuna intenzione di stare a guardare senza intervenire questa situazione che si è venuta a creare. Dopo l’euforia dello Scudetto portato a casa nella passata stagione, quest’anno i partenopei stanno facendo i conti con dei problemi totalmente inattesi e di enorme portata. L’arrivo di Walter Mazzarri non è riuscito a cambiare la rotta, come si suol dire, ed anzi la situazione è anche peggiorata in termini di risultati. In tal senso, in vista di gennaio arriva un punto di svolta importante. Il primo colpo può arrivare seriamente dalla Bundesliga ed arriva ora un annuncio che spiazza tutti. Le ultime a riguardo.

Gli azzurri provano il colpo dalla Bundesliga

De Laurentiis dopo il pari contro il Monza si è assunto la responsabilità del rendimento deludente della squadra ed a gennaio interverrà per rimediare a quanto accaduto. Per questo motivo arrivano notizie importanti.

Ko Itakura, infatti, è tra i principali obiettivi degli azzurri. A frenare però l’affondo è stata fin qui l’incertezza circa le sue condizioni fisiche. Adesso, però, il centrale giapponese in forza al Borussia Moenchengladbach ha spiegato come dopo l’operazione il problema alla gamba è praticamente superato e per questa ora sta correndo verso il ritorno. Questo annuncio sa tanto di assist anche per il Napoli, che dunque ora può tornare a considerarlo uno dei più accreditati profili per puntellare la linea difensiva..

Napoli su Itakura: il difensore pronto a tornare in campo

Il nome di Ko Itakura da diverso tempo è collocato in orbita Napoli. Gli azzurri, però, si sono fermati nell’ultimo periodo perché intimoriti a causa delle sue condizioni fisiche. A quanto pare, però, come da lui stesso spiegato, è totalmente recuperato dopo l’operazione a cui si è sottoposto. E che inevitabilmente farà abbassare le richieste del Borussia Moenchengladbach. Classe 1997, ha secondo Transfermarkt un valore di mercato che si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Una cifra decisamente alla portata del Napoli, che metterebbe in rosa un calciatore di sicura affidabilità e comprovata esperienza.