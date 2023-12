Mercato Napoli, rivoluzione in atto: elenco fitto (di nomi impensabili)

Il Napoli deve necessariamente risollevarsi e per farlo la società sta ragionando anche e soprattutto sul mercato: ecco l’elenco di nomi che c’è sul tavolo

Il Napoli deve risollevarsi e salvare una stagione in cui sta andando tutto storto. Gli scontri diretti con Inter, Juventus, Roma non sono andati bene. Ma anche altre sono state le gare fin qui sbagliate nella prima parte della stagione in Serie A. Si ragiona perciò anche in ottica calciomercato per capire dove andare a intervenire.

Aurelio De Laurentiis e società tutta stanno facendo il punto della situazione per capire dove serve di più mettere mano. Sicuramente il mercato invernale può rappresentare una grande occasione per risollevare le sorti della stagione. Ma anche per andare a sistemare i reparti in emergenza per gli infortuni, come quello della difesa. E per piazzare gli esuberi.

Proprio di questo e del lungo elenco che è sul tavolo delle trattative del club azzurro ha allora parlato Luca Marchetti, giornalista di ‘Sky Sport’ ed esperto di calciomercato.

Marchetti fa il punto della situazione in casa Napoli: ecco tutte le novità relative al mercato

Luca Marchetti, nel suo editoriale per ‘TMW’, ha fatto il punto della situazione in casa Napoli. Ha perciò reso noto che: “Il Napoli ha bisogno ora di cambiamenti. Ed ecco che è stata presentata un’offerta da 1,5 milioni alla Salernitana per Mazzocchi. La trattativa è complicatissima, visto che i granata chiedevano più del doppio. L’alternativa è sempre Faraoni, a condizioni certamente più favorevoli: prestito con diritto di riscatto”. Poi fatto anche il punto sulle uscite: “Dopo di che potrà partire Zanoli destinazione Genoa. In partenza ci sono anche Zerbin e magari anche Gaetano”.

Ma non è finita qui perché anche altri sono i reparti su cui si deve andare ad intervenire. “Pure in difesa – ha aggiunto – il Napoli vorrebbe intervenire: cedendo Ostigaard e andando a rinforzare il pacchetto dei centrali. I primi nomi sono sempre quelli come Kherer. L’ultima idea è Tomyasu, la cui fattibilità è tutta da verificare.

“E non finisce qui – ha riferito in conclusione – perché con l’ufficialità di Elmas al Lipsia si apre anche il capitolo centrocampisti: Demme di fatto fuori dal progetto, Zielinski ormai a scadenza contratto. C’è bisogno di almeno un giocatore in più. Oltre a Traoré, Hojberg e Fofana resta un’opzione anche Samardzic“.