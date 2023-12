Napoli, De Laurentiis beffa il Milan: sorpasso incredibile

Il presidente degli azzurri è pronto all’accelerata improvvisa nel mese di gennaio: così il Milan rimarrà a mani vuote

Dopo aver vinto lo Scudetto negli ultimi due anni, Milan e Napoli non se la passano nel migliore dei modi. I rossoneri sono già finiti fuori dalla Champions League e per quel che concerne la corsa Scudetto appare adesso improbabile l’idea di insidiare Inter e Juventus nella caccia al tricolore.

Un discorso, quello dei rossoneri, che riguarderà pure l’allenatore che tra qualche mese al massimo saluterà il ‘Diavolo’: Stefano Pioli sta solo attendendo di dire addio, nonostante un contratto firmato coi rossoneri fino al 2025.

In quel di Napoli, invece, dopo il disastro firmato Garcia è giunto il vecchio cuore azzurro Walter Mazzarri a tentare di portare una svolta nel gruppo partenopeo. Il lavoro dell’allenatore toscano, però, non è stato fino a questo momento dei migliori: i frutti raccolti non fanno certamente ben sperare per l’immediato futuro.

Ecco quindi che con l’avvento dell’anno nuovo e la conseguente riapertura della sessione invernale di calciomercato, molte cose potrebbero cambiare per le due big del nostro calcio. Si sono già intrecciati in passato gli interessi di mercato tra Milan e Napoli e pare proprio che adesso, entro la fine di gennaio, qualcosa di grosso potrebbe muoversi in casa partenopea lasciando a bocca asciutta il club di Cardinale.

Milan ko: firma subito con il Napoli

Aurelio De Laurentiis qualche giorno fa, in una delle sue mai banali interviste, ha tracciato quelle che saranno le scelte del Napoli in ottica entrate. 1-2 centrocampisti, un vice Di Lorenzo e la firma poi di un ulteriore centrale difensivo da consegnare il prima possibile a mister Mazzarri. Proprio da questo punto di vista, il patron del Napoli potrebbe ‘distruggere’ una volta per tutte i rossoneri.

Il Napoli sembra affacciarsi con sempre maggiore convinzione sul nome di Clement Lenglet per potenziare la retroguardia. Il difensore francese sta al momento giocando (per modo di dire…) in prestito con la maglia dell’Aston Villa.

La sua avventura in Inghilterra sembrerebbe essere arrivata ad un epilogo, col Barcellona proprietario del cartellino pronto a rirprenderselo per farlo partire nuovamente.

Ci stava e ci sta pensando ancora il Milan che proprio al centro della difesa ha incassato un mare di gravi infortuni che hanno limitato all’osso le scelte di Stefano Pioli. L’inserimento dei campani, però, potrebbe molto presto spingere il ‘Diavolo’ a guardare altrove alla ricerca di un nuovo difensore centrale: Lenglet può davvero essere la prima sorpresa del 2024 firmata da Aurelio De Laurentiis.