Napoli: colpo a Cortina, ADL chiude il primo acquisto

Un cambiamento totale per il Napoli che vuole tornare protagonista nel 2024: il primo acquisto targato De Laurentiis, ecco chi è

Una voglia immensa di dimenticare gli ultimi mesi deludenti dopo un inizio 2023 da sogno con il trionfo Scudetto. Un momento esaltante per sognare in grande risalendo velocemente in classifica. Attualmente gli azzurri sono ormai fuori dalla zona Europa, ma c’è ancora tempo per rimediare.

Il Napoli vuole tornare a gioire dopo una prima parte di stagione deludente al massimo. L’ultima del 2023 è terminata a reti bianche davanti al proprio pubblico, ma ora arriveranno nuovi acquisti. A sorpresa il presidente De Laurentiis è sceso in campo per mettere a segno il primo colpo del nuovo anno direttamente da Cortina dopo passerà il Capodanno. Il Napoli vuole subito intervenire con ottimi acquisti da urlo per regalarli a Walter Mazzarri dopo l’addio di Elmas, passato negli ultimi giorni al Lipsia. Una rivoluzione già a gennaio per recuperare le tante posizioni perse in questo avvio terribile di campionato.

Napoli, chiusura immediata: che colpo di De Laurentiis

La trattativa è a buon punto, ma servono gli ultimi dettagli per chiudere completamente l’operazione. Un nuovo innesto di spessore per mettersi subito a disposizione di Walter Mazzarri, ecco l’affare totale.

Pochi minuti fa è arrivata la lieta notizia da Il Mattino che ha svelato come sia agli sgoccioli la trattativa Napoli-Udinese per Samardzic. Ci sarebbe l’accordo imminente tra Pozzo e De Laurentiis a Cortina: al ragazzo un contratto da 2.5 netti fino al 2028. La nuova indiscrezione è arrivata dal giornalista di Dazn, Orazio Accomando, che ha scritto sul suo profilo Twitter: “Samardzic è un concreto obiettivo del Napoli. L’interesse è noto da tempo, settimana prossima Napoli e Udinese potrebbero incontrarsi per discutere dell’operazione. I friulani non fanno sconti: servono 25M per lasciarlo partire subito”.

In estate il talento dell’Udinese è stato ad un passo dall’Inter effettuando anche le visite mediche con il club nerazzurro. Improvvisamente la trattativa si è arenata per mancati accordi con gli agenti del giocatore. Ora per lui si potrebbe aprire a sorpresa un nuovo capitolo della sua carriera per giocare con maggiore continuità. Nell’ultima sfida di campionato contro il Bologna, ha collezionato soltanto dieci minuti: l’addio a gennaio è ormai cosa fatta per vestire subito anche la maglia azzurra.