Simeone via da Napoli: la big di Serie A ci prova

Il futuro di Giovanni Simeone sempre essere sempre più lontano da Napoli: una big di Serie A interessata al Cholito

Chi si guarda attorno in casa Napoli è proprio Giovanni Simeone. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il ‘Cholito’ potrebbe lasciare gli azzurri visto il poco spazio trovato in stagione, con una delle big di Serie A pronte a ingaggiarlo.

Inizialmente interessata al giocatore, la Lazio avrebbe però mentito ogni tipo di trattativa o di interessamento. Il nodo è rappresentato da Ciro Immobile, che mai come quest’anno sta trovando difficoltà nell’andare in rete e nel risultare decisivo.

Nonostante questo il capitano 34enne della Lazio dovrebbe rimanere il punto fermo dell’attacco di Sarri, e per l’argentino non ci sarebbe ancora spazio dalle parti di Formello. Da Roma dunque smentiscono, anche se già i biancocelesti erano stati vicini al giocatore quando militava nel Verona.

Immobile non lascerà la Lazio a gennaio, dopo l’incontro del suo agente con i vertici societari, ma Simeone potrebbe rappresentare un’opzione per il futuro. Nelle prossime giornate ci sarà un vertice a Roma tra i dirigenti laziali, per decidere sulle eventuali mosse da effettuare nel calciomercato di gennaio.

Napoli, Simeone possibile partente a giugno: serve un’offerta da 25/30 milioni

Le tante assenze di Osimhen nel girone di andata hanno concesso minuti a Raspadori e Simeone. Se il nazionale azzurro è riuscito però a mettersi in mostra, il Cholito ha trovato sicuramente più difficoltà.

Non è mancata la voglia e l’applicazione, soprattutto in Champions, al figlio d’arte – che ha trascorso il Natale insieme a papà Diego a Napoli – ma sulle poche presenze in campionato Giovanni Simeone è andato in rete solo una volta, contro l’Udinese. Stesso bottino in Champions League, contro il Real Madrid.

Il suo futuro dunque, qualora lo status al Napoli dovesse rimanere quello attuale, potrebbe essere lontano da Castel Volturno.

Lo conferma la rosea, che in settimana ha parlato di una voglia del calciatore di avere maggiori responsabilità, ma dall’altra parte Simeone non vuole mettere in difficoltà la società e forzare un trasferimento a gennaio. Ecco perché la sua partenza potrebbe essere rimandata a giugno, a patto però che a De Laurentiis arrivi una proposta molto convincente. Da quanto? Almeno 25/30 milioni di euro, una cifra alla portata soprattutto dei club di Premier League. Staremo a vedere come si evolverà la stagione dell’attaccante di Buenos Aires.