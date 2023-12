Torna subito dall’Arabia: lo prende il Napoli

Il Napoli pronto a operare in maniera corposa sul calciomercato di gennaio, uno dei primi obiettivi è un giocatore finito in Arabia

Nessuno, in estate, avrebbe probabilmente immaginato il Napoli in una situazione complicata come quella che sta vivendo adesso. Pur avendo perso i riferimenti di Giuntoli, Spalletti e Kim, gli azzurri si presentavano ai nastri di partenza in questa stagione con l’entusiasmo dello scudetto appena conquistato e forti comunque di un livello considerevole. Ma tutte le certezze, in pochi mesi, si sono letteralmente sgretolate.

Napoli che è già passato da un esonero, con l’addio a Rudi Garcia, mai riuscito a prendere davvero le redini della squadra, e il ritorno, dopo oltre dieci anni, di Walter Mazzarri, che però sta trovando notevoli difficoltà a sua volta. Della squadra campione d’Italia, di fatto, è rimasto ben poco e De Laurentiis, ammessi parzialmente i suoi errori di gestione, è pronto a intervenire sul mercato per diversi acquisti. O almeno, questa è la speranza dell’ambiente partenopeo.

Anche perché ci sono già stati movimenti in uscita, con la partenza di Elmas al Lipsia. Altri ce ne saranno: Zanoli e Zerbin vanno verso il prestito, voci di cessione riguardano anche i vari Demme, Gaetano e persino Politano e Simeone. Con Osimhen e Anguissa, per di più, che saranno fuori causa per diverse settimane per la Coppa d’Africa. Più la situazione infortunati che è ancora piuttosto complicata. Insomma, è un Napoli che deve correre necessariamente ai ripari e sono tanti i profili, in diverse zone del campo, che si stanno monitorando.

Napoli, la richiesta di Mazzarri: ma accontentarlo non è semplice

In particolare, il Napoli dovrebbe muoversi a centrocampo, con almeno uno, forse due innesti. E con la richiesta da parte di Mazzarri di un difensore che sappia coniugare velocità e stazza fisica.

Il profilo individuato sarebbe in questo senso quello di Merih Demiral. Il turco, in estate, ha lasciato l’Atalanta per recarsi all’Al Ahli, ma gli arabi vorrebbero almeno rientrare dai 17 milioni spesi. Per questo, il Napoli vorrebbe battere la strada del prestito con diritto di riscatto. Ma bisogna fare attenzione anche alla concorrenza della Roma. In alternativa, i nomi sarebbero quelli di Itakura del Borussia Monchengladbach e di Vitik dello Sparta Praga. Più Dragusin, ma anche per il romeno occorrerebbero cifre considerevoli (il Genoa ha chiesto 25 milioni di euro).