Troppa panchina, l’esubero fa litigare Milan e Napoli

Napoli e Milan, oltre ad essere avversarie sul campo, potrebbero esserlo anche sul mercato: un obiettivo di entrambe le squadre può partire

Ci si avvicina sempre di più al 1° gennaio, data che segna l’inizio ufficiale della sessione invernale di calciomercato. Proprio per questo, molte squadre sono già al lavoro per anticipare la concorrenza e mettere sotto contratto i giocatori più interessanti e funzionali per permettere ai rispettivi allenatori di arrivare il più in alto possibile.

Tra le squadre più attive sul mercato ci sono senza dubbio Milan e Napoli, che in questo inizio di stagione hanno incontrato non poche difficoltà e cercano rinforzi per risollevare le sorti delle rispettive stagioni.

Uno dei reparti più scoperti per entrambe le squadre, per il quale si proverà ad intervenire tempestivamente, è il centrocampo. I rossoneri hanno infatti perso Tommaso Pobega a causa di un’infortunio che lo terrà fuori per ben quattro mesi e non avranno a disposizione Ismaël Bennacer, che partirà per la Coppa d’Africa.

Discorso simile per i partenopei, con Zambo Anguissa che disputerà la competizione continentale con il Camerun ed Eljif Elmas che ha già salutato i compagni ed è partito direzione Lipsia.

Uno dei profili più interessanti che le dirigenze dei due club hanno individuato per rinforzare la mediana sarebbe quello di Hamed Junior Traorè.

Il centrocampista ivoriano, ben noto al pubblico della Serie A per le sei stagioni disputate tra Empoli e Sassuolo, sta trovando poco spazio al Bournemouth e potrebbe decidere di ritornare in Italia per riconquistare minuti, condizione e la convocazione in Nazionale che sembra aver perso.

Calciomercato, Junior Traorè cerca spazio: Napoli e Milan alla finestra

Il classe 2000 si era trasferito in Inghilterra circa un anno fa, durante il calciomercato invernale della stagione 2022-23, con la formula del prestito con obbligo di riscatto. In estate quindi gli inglesi hanno pagato la cifra pattuita, circa 30 milioni di euro, ma il ragazzo non è riuscito a trovare continuità tra le fila delle Cherries.

Il Napoli lo aveva già trattato qualche estate fa senza successo, ma ora potrebbe tornare all’assalto. La concorrenza, però, sarebbe molto agguerrita: oltre al Milan, infatti, sulle tracce del ragazzo, che compirà 24 anni a febbraio, ci sono anche la Fiorentina, alla ricerca di rinforzi sulla trequarti, e la Lazio, che dovrà fare a meno di Luis Alberto, infortunatosi durante la partita contro l’Empoli e che starà fuori almeno 20 giorni, e di Daichi Kamada, che tra gennaio e febbraio sarà impegnato in Coppa d’Asia con il suo Giappone.

Nelle scorse ore, però, il tecnico del Bournemouth Iraola ha dichiarato che Traore ha contratto la malaria in un viaggio in Africa e che quindi sarà indisponibile per diverse settimane.