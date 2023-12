Verratti utilizza la clausola: in Qatar sono sotto choc

Il centrocampista italiano sta sfruttando una clausola a sorpresa e spiazza l’Al Arabi. Ecco tutti i dettagli

Marco Verratti ha lasciato dopo anni il Psg per trasferirsi in Qatar. La sua avventura calcistica è messa in dubbio ora da un aspetto che nessuno aveva considerato.

Il talento del 31enne è ancora ben evidente, ha giocato per più di dieci stagioni nel Paris Saint Germain con il rimpianto di non aver vinto la Champions League.

Il ciclo in Francia si è esaurito insieme a quello di Messi e Sergio Ramos, il centrocampista italiano ha scelto così l’Al Arabi per proseguire la sua carriera ma in Qatar le cose non sembrano andare per il meglio.

Verratti non sta brillando in Medio Oriente, il pubblico comincia a rumoreggiare e anche l’Al Arabi non sembra essere più convinto dell’investimento. Il centrocampista è intenzionato a sfruttare una clausola che farà molto discutere.

Clausola per Verratti, i dettagli dell’accordo

L’azzurro ha sempre avuto la mente rivolta all’Europa, le tante stagioni vissute al Psg hanno un loro peso. In Francia vivono i figli e la sua compagna Jessica Aida, i contatti sono più che frequenti. Il centrocampista, proprio per questo, ha inserito nel suo contratto un punto speciale: Verratti può andare a Parigi una settimana ogni mese.

La clausola contrattuale è un po’ discussa ora da tifosi dell’Al Arabi, Verratti sta sfruttando pienamente questo punto a suo favore per raggiungere la sua famiglia senza problemi. Il centrocampista sente nostalgia dell’Europa, molto di più della sua famiglia.

Sette giorni da vivere a Parigi, il resto del mese in Qatar: la clausola inserita da Verratti è quanto meno singolare. La postilla inserita nel contratto fa capire come il centrocampista non sia di certo intenzionato a rimanere a lungo tempo in Medio Oriente: l’avventura all’Al Arabi potrebbe interrompersi anche prima dei tre anni stabiliti.

La dirigenza qatariota potrebbe stufarsi di questa mancanza d’empatia con l’ambiente e decidere anche per una partenza anticipata. Il centrocampista, infatti, quando non è in campo d’allenamento con l’Al Arabi passa il suo tempo a giocare a Padel, isolandosi così dal gruppo squadra.

Le valutazioni della dirigenza arriveranno prossimamente, Verratti si gode al momento una clausola unica al mondo e un contratto più che importante. Il centrocampista incassa infatti circa 30 milioni di euro annui, cifra da record che difficilmente ritornerebbe a guadagnare in Europa.