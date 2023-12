“Viene di corsa alla Juve”: regalo per Allegri, Napoli ko

Al Napoli piace una pedina che milita in Premier League, ma lui preferirebbe trasferirsi subito alla Juventus: ecco cosa serve per la firma

In casa Juventus continua a tenere banco il tema relativo al centrocampo. In questo momento la situazione non è delle migliori, poiché Massimiliano Allegri ha gli uomini contati. Dunque, è necessario intervenire durante il calciomercato di gennaio per rinfoltire il reparto, altrimenti sarebbe ancor più complicato riuscire a tenere il passo dell’Inter capolista in ottica Scudetto.

La ‘Vecchia Signora’, dal canto suo, avrebbe già le idee chiare sul colpo da mettere in atto. Stando a quanto riferito dal giornalista Luca Momblano ai microfoni di ‘TopCalcio 24’, i bianconeri avrebbe deciso di aggiungere alla propria rosa una vecchia conoscenza del campionato di Serie A.

Il riferimento, entrando più nello specifico, è a Rodrigo De Paul, mezz’ala di proprietà dell’Atletico Madrid. Parliamo di un profilo che stuzzica da tempo la fantasia del club di Exor, ma finora non si sono verificati i presupposti affinché questa operazione potesse diventare realtà.

E a gennaio la strada è alquanto in salita, soprattutto perché i ‘Colchoneros’ non vorrebbero cedere l’ex Udinese a stagione in corso. In più, pesa ovviamente il discorso legato all’aspetto economico, dato che servirebbe un’offerta importante per assicurarsi le prestazioni del calciatore argentino.

Dunque, la dirigenza capitanata dal Football Director Cristiano Giuntoli si vede costretta a guardarsi attorno alla ricerca di valide alternative a De Paul. In tal senso, sempre secondo Momblano, starebbe prendendo corpo la pista che porta al nome di Pierre Emile-Hojbjerg del Tottenham.

Calciomercato Napoli, strada in salita per Hojbjerg: il danese vuole subito la Juventus

Il nazionale danese non è centrale nei piani degli ‘Spurs’, i quali sarebbero disposti a lasciarlo partire nelle settimane a venire. A patto che giunga sul tavolo delle trattative una proposta soddisfacente. In tutto ciò, Hojbjerg piace anche al Napoli di Aurelio De Laurentiis, che ha da poco incassato circa 25 milioni di euro dalla vendita di Elmas al Lipsia.

Nonostante ciò, l’affare Hojbjerg appare tutt’altro che scontato. Lo stesso Momblano ha rivelato che l’ex Southampton verrebbe di corsa alla Juventus. La volontà del danese fa sì che i bianconeri siano in vantaggio per il colpo in argomento.

Non è comunque detto che la Juve alla fine si convinca a tentare l’affondo decisivo, anche perché è imprescindibile che il Tottenham apra al prestito. Se tale scenario non si verificherà, allora con ogni probabilità Giuntoli virerà su altri obiettivi e la lista è abbastanza lunga. Il tempo, come sempre, darà i suoi verdetti.