Wanda Nara in intimo è una dea: lato A spettacolare

L’istantanea social pubblicata da Wanda Nara ha mandato tutti al manicomio: la showgirl in intimo è semplicemente pazzesca

La sua bellezza è sotto gli occhi di tutti così come un successo più che meritato che, col passare degli anni, è in continuo crescendo. Wanda Nara solo una manciata di ore fa ha sconvolto il web, pubblicando delle foto a dir poco bollenti su Instagram.

Una consuetudine ben nota ai suoi fan che già la scorsa estate erano rimasti deliziati dal corpo statuario ‘offerto’ dalla showgirl argentina, fresca di vittoria nell’ultima edizione di ‘Ballando con le stelle‘. Il lavoro ad una talentuosa conduttrice, modella, showgirl e influencer come Wanda Nara non è mai mancato. Anche nel suo Paese d’origine è amatissima: ha recentemente condotto ‘Masterchef Argentina‘.

La vita privata l’ha vista affiancata prima a Maxi Lopez, ex calciatore di Barcellona e Milan e poi a Mauro Icardi. L’ex capitano dell’Inter, grande amico di Lopez, qualche anno orsono fu al centro di un triangolo amoroso che ha infiammato i giornali. Adesso Wanda e Mauro sono molto uniti e felici insieme, nonostante i due ne abbiano passate tante nel corso degli ultimi anni.

Wanda esagera: scatto in intimo troppo hot

Wanda Nara ormai da diverso tempo è una delle indiscusse regine del web, con le sue foto estremamente bollenti che non fanno altro che accrescere la già foltissima fan base della modella argentina. 16,8 i milioni di seguaci alle spalle di Wanda Nara che nelle scorse ore sono rimasti a bocca spalancata per l’ennesimo capolavoro social portato avanti dalla moglie di Icardi.

“Sto già pensando alla vigilia di Capodanno”. Con questa stringata didascalia Wanda Nara ha lanciato il suo messaggio, quando il 2024 è ormai alle porte e proprio tutti si stanno organizzando per dire addio un 2023 che lascerà dietro di sè tanti ricordi. Soprattutto per Wanda che ha voluto mostrarsi in tutta la sua strabordante bellezza per guardare avanti con ottimismo.

Lo shooting fotografico di cui è protagonista la vede mostrare il suo fisico perfetto con un intimo rosso davvero pazzesco. Al centro dell’attenzione, come è inevitabile che fosse per i tanti fan dell’argentina, il suo esplosivo dècolletè. La profonda scollatura illuminata dalla fioca luce di una stanza buia rende il tutto ancora più sensuale e avvolgente, con Wanda mai così ispirata davanti all’obiettivo.

In poche ore lo scatto ha fatto il pieno di likes e commenti, con Wanda che ha riscosso ancora una volta un successo clamoroso. Una bellezza che sembra non lasciare scampo ai suoi tantissimi followers che, in questi anni, non l’hanno lasciata sola nemmeno un minuto.