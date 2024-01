90 milioni più bonus: Ancelotti ‘scippa’ il Napoli

Ancelotti ha le idee chiare sul prossimo colpo del Real Madrid. Il club spagnolo è pronto ad offrire al Napoli una super offerta

Il rinnovo fino al 2026 apre un nuovo ciclo tra Ancelotti e il Real Madrid: il tecnico è pronto a dominare in Liga e in ambito internazionale. Ora l’obiettivo del tecnico è rinforzare la propria rosa nel migliore dei modi e, in vista della prossima sessione estiva di calciomercato, il piano delle Merengues è piuttosto chiaro. La voglia è quella di arrivare sia a Mbappe sia ad un grande centravanti che possa sostituire Benzema, attuale attaccante dell’Al-Ittihad.

Sono diversi i nomi che il club spagnolo ha messo nel mirino: considerando l’impossibilità per arrivare ad Haaland, il Real Madrid potrebbe decidere di virare su Osimhen. Il centravanti del Napoli, fresco di rinnovo, è stato uno dei grandi protagonisti dello scudetto dei partenopei e rappresenta un punto fermo della rosa di Mazzarri.

Il Napoli non sta attraversando un momento esaltante e, al momento, l’obiettivo principale è il quarto posto. In una situazione del genere Osimhen diventa assolutamente fondamentale vista la sua leadership ma anche le doti tecniche all’interno dell’area di rigore avversaria. In questa stagione, tra Serie A e Champions League, ha realizzato otto gol e tre assist.

Dal punto di vista tecnico parliamo di un giocatore abile nel gioco aereo, forte nell’attaccare la profondità e in grado di favorire gli inserimenti dei propri compagni.

Osimhen piace molto al Real Madrid: il nuovo contratto scade nel 2026 e il giocatore ha una clausola rescissoria da circa 130 milioni. Una cifra importante ma che non spaventa i grandi club europei. Le Merengues embrano sembrano intenzionati ad offrire novanta milioni di euro più bonus per un totale di 100 milioni.

Osimhen può lasciare il Napoli: la possibile offerta del Real Madrid

La distanza di trenta milioni rischia di essere determinante perché un presidente come De Laurentiis non è solito fare sconti: per portare via Osimhen dal Napoli bisogni andare a pagare tutta la clausola rescissoria fino all’ultimo centesimo. Al momento dunque vedere l’attaccante con la maglia del Real appare decisamente complicato nonostante il fascino di uno dei club più importanti che esistano nel panorama calcistico.

Da qui a fine stagione però le cose possono cambiare e il Real può decidere di accontentare le richieste del presidente partenopeo. Il futuro di Osimhen si deciderà nel corso della prossima sessione estiva di mercato: una sua possibile cessione permetterebbe al Napoli di rinforzare, in più reparti, la propria rosa.