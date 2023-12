Allenatore Milan, nome incredibile: subito affare col Napoli

Spunta un nome a sorpresa per la panchina del Milan: dovesse arrivare, i rossoneri potrebbero regalargli subito un colpo dal Napoli

Il Milan si prepara a sorprendere ancora una volta non solo i tifosi, ma anche tutti gli addetti ai lavori. Tra i mille nomi accostati alla panchina rossonera, soprattutto per giugno, ne è spuntato in queste ore uno importante che sarebbe, in realtà, già spendibile per l’immediato, qualora la dirigenza decidesse di sollevare dal proprio incarico Stefano Pioli. E non si tratta di quell’Antonio Conte più volte invocato dalla stessa tifoseria rossonera.

Che sia stato l’algoritmo a suggerirlo, o che invece sia stato il frutto di una lunga meditazione e di uno studio a trecentosessanta gradi sui tecnici attualmente disponibili sul mercato, il risultato è uno solo: il Milan sembrerebbe aver ormai fatto la sua scelta per il nuovo allenatore.

Secondo quanto riferito da Ronald Morgan sul suo account X, la dirigenza rossonera avrebbe già da tempo contattato il favorito per la panchina: si tratta di Oliver Glasner, pronto a subentrare a Pioli fin da subito o anche ad aspettare giugno per ereditare quella che rappresenterebbe per lui, a tutti gli effetti, l’occasione più prestigiosa della carriera.

Qualora il tecnico tedesco classe 1974, vincitore di una storica Europa League con l’Eintracht Francoforte e protagonista di stagioni esaltanti anche alla guida di club come Wolfsburg e Lask (società austriaca in cui ha ricoperto anche il ruolo di direttore sportivo), il Milan sarebbe pronto a premiarlo subito con un regalo non da poco.

Per dare immediatamente fiducia al nuovo allenatore, sembra infatti che i vertici del club sarebbero addirittura disposti a regalargli un rinforzo dal Napoli, puntando su un giocatore che Glasner conosce molto bene e che con lui ha raggiunto il massimo rendimento della sua carriera.

Glasner accostato al Milan: i rossoneri sono pronti a regalargli un colpo dal Napoli

Il riferimento è ovviamente a Jesper Lindstrom. Il danese, fin qui oggetto misterioso dello scorso mercato estivo partenopeo, calciatore di indubbio talento ma probabilmente privo della collocazione tattica migliore a Napoli, potrebbe tentare di rilanciarsi sotto la guida di un tecnico con cui ha già lavorato e che stravede per lui.

Guidato da Glasner, Lindstrom è riuscito infatti a dare il meglio di sé, mettendo a segno diversi gol e assist, anche importanti, e risultando decisivo per la conquista del trofeo più prestigioso nella storia dell’Eintracht. Nonostante la suggestione, comunque, è inevitabile sottolineare quanto un’operazione di questo tipo risulti complessa da imbastire.

Il Napoli difficilmente lascerebbe partire in prestito un giocatore giovane su cui ha investito circa 30 milioni di euro, e anzi è più che probabile che possa chiederne altrettanti per lasciarlo partire, ma solo a titolo definitivo. Un rischio che forse il Milan non sarebbe disposto a correre, con o senza Glasner in panchina.