Calciomercato Napoli, occhio alla difesa: colpo da 30 milioni

Il Napoli sta pensando a come rinforzare il proprio reparto difensivo con la società pronta ad un colpo da trenta milioni di euro

Impossibile per il Napoli dimenticare la stagione 2022/2023 visto la vittoria dello scudetto al termine di un campionato dominato dall’inizio alla fine. Le aspettative, in questa stagione, erano diverse ma le cose non sono andate come previsto. A dicembre la squadra è già fuori dalla corsa al titolo ed è stata eliminata dalla Coppa Italia. Il cambio di allenatore, con la società ad aver scelto Mazzarri al posto di Garcia, non ha portato il cambio di passo sperato.

La sensazione è che lo scudetto vinto abbia tracciato una linea all’interno di una squadra a cui, probabilmente, serve ora una piccola rivoluzione per iniziare un nuovo ciclo. Il primo reparto su cui lavorare è, senza ombra di dubbio, la difesa: nella scorsa sessione estiva è stato ceduto Kim, addio pesante visto l’importanza del giocatore e il ruolo di leadership che aveva assunto all’interno del reparto arretrato dei partenopei.

Diversi i giocatori attenzionati dal Napoli e tra questi troviamo anche Buongiorno. Il centrale sta vivendo una stagione di altissimo livello sia con la maglia granata sia con quella azzurra: il classe 1999 è stato titolare contro l’Ucraina e la sua partita è stata assolutamente positiva. Giocatore forte fisicamente, abile nel gioco aereo e nell’impostare l’azione con grande qualità.

Pensare ad un trasferimento di Buongiorno nel corso della sessione invernale di calciomercato è molto complicato: il Torino, se vuole lottare fino alla fine per un posto nella prossima Conference League, non può permettersi di cedere uno dei giocatori più importanti nel bel mezzo della stagione.

Calciomercato Napoli, piace Buongiorno: si lavora per l’estate

A gennaio dunque Buongiorno resterà al Torino, mentre le cose potrebbero cambiare nel corso della prossima sessione estiva di mercato. Al termine dell’annata non è escluso che ci possa essere una vera e propria asta: le prestazioni del difensore non sono passate inosservate e sono diverse le squadre pronte ad investire cifre importanti con l’obiettivo di portarlo via dal club granata.

Buongiorno ha un contratto fino al 2028 e, dal punto di vista economico, sembra che siano necessari 30 milioni di euro. Prezzo importante ma in linea con il valore del ragazzo. Il Napoli potrebbe decidere di investire questa cifra per rinforzare la propria difesa e dare inizio ad un nuovo ciclo.