Diletta stesa sul letto: è delirio totale

La giornalista di DAZN lascia senza parole i fan dopo l’ultimo scatto pubblicato su Instagram: Diletta Leotta show

Il mondo dello spettacolo da anni la venera e stima non solo per la sua sconfinata bellezza ma anche per un talento poliedrico che nel lavoro l’ha portata ad essere tra i personaggi più presenti, in televisione e non solo. Diletta Leotta è ritornata a fare impazzire i suoi fan: le foto proposte fanno girare la testa.

È certamente tra le donne più desiderate d’Italia. Accostata a diversi flirt negli anni, la Leotta ha finalmente trovato la pace dei sensi grazie a Loris Karius. Il tedesco, portiere del Newcastle, l’ha conquistata da ormai un paio d’anni e i due lo scorso 16 agosto – nel giorno del compleanno della bellissima Diletta – hanno festeggiato la nascita della loro prima figlia: Aria.

Lavorativamente parlando Diletta è uno dei punti fermi del giornalismo in salsa femminile, grazie all’esplosione su DAZN di cui rimane il volto principale. Speaker radiofonica, modella e testimonial di diversi brand di successo, la Leotta ha saputo ritagliarsi un ruolo importante soprattutto sul web.

Diletta da impazzire: sul letto è troppo piccante

Ha incantato gli italiani la scorsa estate con una miriade di foto nelle quali, in costume e con delle curve mai tanto esplosive, Diletta ha deciso di mostrare il suo corpo strepitoso. Un qualcosa che continua oggi, superato il Natale, con una serie di istantanee che hanno lasciato senza parole gli oltre 9 milioni di followers che la conduttrice può vantare sul suo profilo Instagram.

“Ultimi giorni dell’anno per rilassarsi un po’ a casa, ma voi all’intimo rosso c’avete già pensato?”, scrive nella didascalia dell’ultima serie di scatti la splendida giornalista. La 32enne catanese in occasione di uno shooting fotografico per un’azienda di intimo ha deciso di lasciare proprio tutti a bocca aperta sfoggiando un look a dir poco esagerato. Diletta è stesa sul letto, i capelli che si poggiano come fili d’oro alle sue spalle mentre guarda estasiata l’obiettivo.



L’attenzione dei fan è finita in un lampo a contemplare l’outfit casalingo, in intimo, in pieno stile natalizio. Maglioncino bianco e culotte rossa che concede ampio spazio alle gambe perfette della stimatissima showgirl. Diletta ha fatto il pieno di likes e commenti che, in poche ore, hanno letteralmente invaso la sua pagina Instagram.

Un Natale mai così bollente per la giornalista siciliana che non ha potuto fare altro che incassare di buon grado i tantissimi complimenti, alcuni decisamente ai limiti, con le sue curve esplosive al centro del desiderio di milioni di seguaci sul web.