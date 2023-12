Giuntoli cala il cash e lo soffia al Napoli: colpaccio Juve

Il calciomercato invernale è sempre più nel vivo e Juventus e Napoli sono senza dubbio due dei club più attivi.

Il calciomercato invernale è ormai alle porte e le big italiane lavorano senza sosta per trovare il colpo giusto per rinforzare la rosa. Non sarà semplice, i prezzi sul mercato (specialmente quello estero) sono schizzati alle stelle e allo stesso tempo le squadre italiane necessitano di colpi in più reparti del campo.

Due delle squadre più attive nella sessione invernale saranno Juventus e Napoli, due storiche big del nostro calcio. Da un lato i bianconeri cercano rinforzi, vogliono rinforzare specialmente il centrocampo e l’obiettivo è trovare acquisti giusti per provare a contendere il titolo all’Inter capolista di Simone Inzaghi. Situazione abbastanza diversa in casa Napoli dove i campioni d’Italia sembrano quasi costretti ad una rivoluzione.

I mesi del Napoli stellare di Spalletti sembrano ora un lontano ricordo, il club cerca rinforzi pronti ma allo stesso tempo futuribili, un pò come insegna il mercato della dirigenza partenopea degli ultimi anni. E pensare che a guidare la dirigenza bianconera c’è un ex Napoli, quel Cristiano Giuntoli che ha avuto un ruolo cruciale nella squadra scudetto. Sono cambiate tante cose, il Napoli cerca intanto un sostituto di Elmas – appena accasatosi al Lipsia – ed è pronto alla sfida di mercato con la Juve.

Il giornalista Tancredi Palmeri è intervenuto in queste ore ai microfoni di Sportitaliamercato e ha confermato che il Napoli segue con particolare attenzione il numero 10 dello Shakhtar Donetsk Sudakov, classe 2002 e tra i giovani più interessanti del panorama mondiale. Il calciatore ha una valutazione di circa 35 milioni di euro e tutte le pretendenti sono avvisate.

Napoli, duello di mercato con la Juve

Sudakov è da tempo nel mirino della Juventus e in particolare di Giuntoli che monitora da tempo le sue prestazioni. La sua crescita negli ultimi mesi ha aumentato le pretendenti al calciatore ma la Juve è in primissima fila. Al momento i bianconeri sono favoriti rispetto al Napoli e Giuntoli valuta quindi un grosso sgarbo alla sua ex squadra. C’è da fare particolare attenzione però alle big di Premier League, squadre che potrebbero fare presto un affondo sul calciatore.

Con la maglia dello Shakhtar Sudakov ha finora collezionato 59 presenze e 12 reti e il suo ruolino di marcia cresce anno dopo anno. La Juve vede nel calciatore un autentico jolly, giocatore che può fare sia la mezzala che il trequartista e l’obiettivo è provare a chiudere il prima possibile, magari già durante il calciomercato invernale di gennaio.