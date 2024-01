Jolanda De Rienzo incandescente: il backstage è da togliere il fiato

Jolanda De Rienzo resta un punto di riferimento importante per gli italiani, le sue foto sexy sono sempre tra le più cercate sui social.

La conduttrice Jolanda De Rienzo vive un buon momento di forma, il pubblico televisivo la ammira per la qualità e la bellezza che mostra nelle dirette su Sportitalia.

Il passaggio all’anno nuovo registra anche una certezza per il campionato italiano. Il racconto della Serie A ha sempre una protagonista importante con Jolanda De Rienzo, le sue trasmissioni sono tra le più seguite per lo sport in chiaro.

La conduttrice campana è la padrona di casa per i match importanti, Sportitalia ha affidato a lei le live per le gare serali del massimo campionato con le emozioni che non mancano mai.

Il pubblico segue in diretta sia gli aggiornamenti che la bellezza della De Rienzo, il suo look è osservato con grande attenzione e le forme scaldano tutti i tifosi italiani.

Jolanda De Rienzo al top, la foto stupisce tutti

La giornalista sa essere protagonista in tv e sui social. Il pubblico continua ad aumentare in entrambi i casi e Jolanda sa farsi apprezzare anche grazie alla sua sensualità. Le foto che posta sul suo profilo social non lasciano dubbi, Jolanda De Rienzo seduce come non mai.

L’immancabile selfie che racchiude le foto di fine giornata è un appuntamento fisso e ben gradito dal pubblico. La foto in camerino regala sussulti, la forma fisica di Jolanda emerge in tutto il suo splendore dopo la gravidanza.

Jolanda De Rienzo mostra il decolleté con grande disinvoltura, l’avvenenza della conduttrice è un dato di fatto che il pubblico apprezza sempre più. Il selfie cattura l’attenzione, lei vestita di nero sa essere conturbante e rilancia la sfida per il 2024.

La lotta tra giornalista sexy prosegue, infatti, e sta diventando sempre più accesa. Jolanda non ha nulla da invidiare alle altre colleghe, il pubblico la segue fedelmente e i numeri che registra sui social lo confermano con più di 350mila followers raggiunti su Instagram.

Il racconto della Serie A continua ad avere un’assoluta padrona di casa, Jolanda De Rienzo è determinante su Sportitalia e, quanti vivono in Campania la seguono anche con i programmi che conduce sull’emittente Canale8. Gli appuntamenti sono ormai in agenda: ha un pubblico ormai affezionato, grazie alla sua capacità di tenere viva l’attenzione sul campionato e a una bellezza ammaliante.