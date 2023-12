La Juve si tira indietro: via libera per il Napoli

In casa Napoli si lavora al calciomercato. Niente Juve, buone notizie a gennaio per la società presieduta da Aurelio De Laurentiis

La cura Mazzarri non ha fatto alcun effetto. Ora, finito ormai il 2023 calcistico, possiamo dirlo con certezza e il Napoli è invischiato in una situazione di limbo che sembra non aver fine.

Zero a zero in casa contro il Monza e una zona Champions League che appare ogni giorno più lontana, ora a gennaio gli azzurri dovranno fare a meno di Anguissa e Osimhen per la Coppa d’Africa e il club partenopeo vive uno stato di emergenza.

Tanti problemi, soprattutto in difesa e a centrocampo, e a fine gara parole importanti da parte del patron azzurro Aurelio De Laurentiis. Questi – per la prima volta in quest’annata – ha ammesso le sue colpe e anzi ha dichiarato che è tutta colpa sua, non di tecnici o calciatori, ha sbagliato troppe scelte dopo lo scudetto e la squadra ne ha risentito.

ll patron del Napoli ha chiesto scusa, un atto d’umiltà che testimonia anche il momento difficile in casa azzurra. De Laurentiis – tra le altre cose – ha anche confermato che proverà a risolvere questi problemi e che ci saranno diversi movimenti nel calciomercato di gennaio.

Dopo la cessione ufficiale di Elmas al Lipsia il Napoli lavora sul mercato, servono rinforzi e arriveranno 1-2 difensori (1 centrale e 1 terzino destro) e almeno un centrocampista con l’obiettivo di dare forze fresche alla squadra. Nelle ultime ore sono arrivate buone notizie riguardo un obiettivo di mercato azzurro e presto i campioni d’Italia in carica potrebbero piazzare l’affondo.

Napoli, all-in su Samardzic. Niente Juve per il talento dell’Udinese

Stando alle ultime indiscrezioni, il Napoli è in pole position per il centrocampista dell’Udinese Lamar Samardzic, talento inseguito da quasi tutti i top club italiani negli ultimi mesi. Sul calciatore c’era anche la Juve, ma al momento i bianconeri hanno altre priorità e per questo sembrerebbero essersi tirati fuori dalla corsa al calciatore. Niente Juve e i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per l’affondo del club azzurro, pronto a investire circa 20 milioni più bonus per il giovane talento del club friulano.

La Juve non punta Samardzic e non punterà Rodrigo De Paul, ma valuterà altri profili. Resta calda la pista Phillips anche se in pole il sogno di Giuntoli è il danese Hojbjerg, calciatore ideale per il centrocampo di Allegri. Quel che è certo è che Juve e Napoli saranno tra le squadre più attive di questo calciomercato, siamo all’inizio e a breve si comincia!